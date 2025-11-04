Córdoba: Se hizo un trasplante de corazón inédito en Latinoamérica

Un hecho inédito en la historia de América Latina se vivió en Córdoba y marcó un hito para la medicina. Se desplegó un operativo sanitario histórica para concretar el primer trasplante de corazón de un donante en asistolia controlada en adultos. El procedimiento se logró a partir de una colaboración entre equipos médicos y logísticos de Córdoba y Santa Fe.

La intervención se llevó adelante en el Hospital Córdoba a partir de una donación multiorgánica efectuada en el Hospital José María Cullen de Santa Fe y tomó intervención un avión sanitario que transportó el órgano en tiempo récord.

La donación en asistolia controlada (cuando el fallecimiento se produce por el cese irreversible de las funciones circulatorias) amplía las posibilidades de donación más allá de los casos de muerte encefálica.

Al respecto, se manifestó el director del Hospital Córdoba, Eduardo Caminos, quien destacó: «La región centro vuelve a marcar un hito en salud pública, cuando profesionales de distintos ámbitos unen su compromiso con la donación y el trasplante y ponen todo su conocimiento al servicio de quienes esperan una nueva oportunidad de vida».