Día histórico: por primera vez flamea la bandera de Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz vivió este martes una jornada histórica con la conmemoración del Día de la Identidad Carlospacense y el primer izamiento de su bandera oficial. El acto se realizó frente al Palacio Municipal y fue encabezado por el intendente Esteban Avilés, acompañado por el secretario de Turismo y Deportes, Sebastián Boldrini, funcionarios, abanderados de todas las escuelas, instituciones y vecinos.

Desde este 4 de noviembre, la bandera de Villa Carlos Paz flamea por primera vez junto a las de Córdoba y la Nación en el mástil central del playón municipal. El momento, cargado de emoción y orgullo, fue recibido con aplausos por el público, consolidando un nuevo símbolo de identidad y pertenencia para toda la comunidad.

Durante su discurso, el intendente Esteban Avilés destacó la trascendencia del día: “Es un momento muy importante que tiene que ver con nuestra historia, con el presente y con el futuro de la ciudad. Este día refleja el esfuerzo de muchos vecinos que siempre se movilizaron para que Carlos Paz tuviera una fecha y una identidad propia”.

Avilés habló también del concepto de identidad activa: “Nos abraza a todos, a los que nacimos aquí y a los que eligieron esta ciudad para vivir. Eso nos diferencia de otras ciudades hermosas del país: nuestra diversidad, nuestra cultura transversal y solidaria. Carlos Paz es un resumen de lo mejor de nuestra patria”.

El intendente adelantó que la bandera local comenzará a tener presencia en distintos espacios públicos y privados: “A partir de hoy, vamos a intervenir en lugares donde la bandera carlospacense pueda estar visible, porque queremos que sea parte de la vida cotidiana de los vecinos. Que cada uno la vea y sienta orgullo de pertenecer a esta ciudad”.

Por su parte, el secretario Sebastián Boldrini remarcó que “es un día histórico para Carlos Paz, porque por primera vez veremos nuestra bandera flamear, revalorizando la identidad local y el sentido de pertenencia”. Señaló que la fecha busca afianzarse como una celebración propia de los vecinos: “Queremos que el carlospacense se apropie del 4 de noviembre, que lo sienta como algo suyo, que lo viva cada año con orgullo”.

Boldrini recordó además que la creación de la bandera fue el resultado de un proceso participativo: “Queríamos que todos pudieran aportar su mirada. No queríamos que saliera de una sola visión, sino de una construcción colectiva, y eso se logró. La bandera representa la historia, la diversidad y la unión de la ciudad”.

Finalmente, Avilés rindió homenaje al fundador, Carlos Nicandro Paz, recordando que “nuestra identidad también se construye mirando hacia atrás. Fue un visionario que pensó un canal de riego para darle vida al territorio y permitir que los vecinos se asentaran. Carlos Paz es una ciudad de luz, una ciudad que da vida, y en este presente seguimos construyendo identidad todos los días”.

El acto se llenó de aplausos y emoción, marcando el inicio de una nueva tradición que busca afianzar el sentido de pertenencia y orgullo local en cada carlospacense.

