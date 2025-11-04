El Fondo Editorial de Villa Carlos Paz premió a nuevas voces literarias

Se presentaron los ganadores del Fondo Editorial Municipal 2024 en Villa Carlos Paz, en el marco de la segunda edición de la Feria Internacional del Libro. Las obras seleccionadas —Sombras en el tiempo, de Giuliana Ferlini y Malena Yague; Los pensamientos de Leonardo, de Carlos Yamil Reyes; y La navegante, de Guadalupe González— reflejan la diversidad de voces, edades y miradas que conviven en la literatura local.

El evento reunió a escritores, familiares y docentes en una jornada que reafirmó el valor del Fondo como espacio de estímulo y reconocimiento para autores de todas las generaciones.

La navegante: un viaje hacia el autoconocimiento

La escritora y docente Guadalupe González, autora de La navegante, compartió que su obra reúne cerca de cien poesías escritas a lo largo de los últimos años.

“Cuando me enteré del concurso, empecé a buscar poemas antiguos y nuevos. Fue como navegar entre mis propias palabras, un proceso de autoconocimiento”, explicó.

El nombre del poemario, agregó, refleja ese recorrido interior: “Fue un navegar para encontrarme conmigo”, contó emocionada.

Profesora de literatura, Guadalupe celebró el espacio del Fondo como una oportunidad abierta:

“Me encanta que exista este Fondo Editorial para Jóvenes. Es un estímulo hermoso, no solo para quienes enseñamos, sino también para cualquier vecino o vecina que escribe. Es literatura para todos.”

Sombras en el tiempo: voces jóvenes y profundas

En la categoría adolescente, las jóvenes Giuliana Ferlini y Malena Yague fueron premiadas por su libro conjunto Sombras en el tiempo, que reúne cuentos de terror y romance escritos por ambas.

Giuliana, estudiante del colegio Bernardo D’Elía, explicó que sus relatos abordan temáticas poco exploradas:

“Mis cuentos tratan sobre el proceso de una niña que supera un trauma. No se relata el abuso en sí, sino cómo ella atraviesa el dolor y sigue adelante. Quise hablar de algo que no se suele mostrar, de la fuerza que aparece en los procesos de curación.”

Para Giuliana, ganar el concurso fue una gran sorpresa:

“Cuando me avisaron, no lo podía creer. Fue mi primer concurso y ganarlo fue una alegría inmensa. Mi familia, mis amigos y mis profesores fueron clave; sin su apoyo no me hubiera animado a participar.”

Su compañera Malena Yague, estudiante de la Dante Alighieri, también compartió su entusiasmo:

“Escribo desde siempre, desde antes de saber escribir a mano. Generalmente hago fantasía, pero estos tres cuentos de romance surgieron como un experimento, algo fuera de mi zona de confort… y parece que salió mejor de lo que esperaba”, dijo entre risas.

Con apenas unos años de diferencia y una gran pasión por la escritura, ambas jóvenes demostraron que la literatura local tiene un futuro vibrante y comprometido.

Los pensamientos de Leonardo: un recorrido por la vida

Por su parte, Carlos Yamil Reyes presentó Los pensamientos de Leonardo, una novela que explora el crecimiento y la reflexión a lo largo de la vida.

“Es la historia de Leonardo, que atraviesa tres etapas: la niñez, la juventud y la adultez. En cada una reflexiona, evoluciona y se encuentra consigo mismo. Creo que cualquier lector puede verse reflejado, porque todos pasamos por esas etapas”, contó el autor.

Reyes destacó la tranquilidad con la que vivió la presentación, tras un año entero de trabajo de escritura y edición:

“Fue un proceso largo, pero lo disfruté. Estar acá, en mi ciudad, rodeado de la gente que quiero, fue muy especial.”

El Fondo Editorial Municipal continúa consolidándose como una herramienta clave para el desarrollo cultural de Villa Carlos Paz, brindando espacio tanto a escritores consagrados como a nuevas generaciones que encuentran en la palabra un lugar para expresarse y compartir su mirada del mundo.