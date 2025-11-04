El legado de Florian Czarnyszewicz y el puente cultural con Polonia

La Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz volvió a ser escenario del encuentro y está vez tuvo como protagonista a Polonia. Las investigadoras Nina Pielacinska y Adrianna Seniów, representantes de la Universidad de Szczecin, ofrecieron una charla que cautivó al público con su mirada sobre la obra del escritor Florian Czarnyszewicz, destacado autor que eligió a la ciudad serrana para pasar sus últimos años de vida.

«Es un enorme placer poder estar aquí»; expresó Nina, visiblemente emocionada. «Florian eligió Villa Carlos Paz para pasar su vida, y si a él le encantó, a nosotras aún más»; argumentó la catedrática e investigadora.

Czarnyszewicz, destacado en su país, es considerado una figura esencial dentro de la literatura polaca contemporánea. Su obra profunda, melancólica y cargada de emoción atraviesa fronteras y conecta con los sentimientos universales del desarraigo y la migración. «Vivimos en una época de desplazamientos globales, donde muchas personas cambian de país por trabajo o por amor. La literatura de Florian refleja esa nostalgia y esa búsqueda de identidad que todos, en algún momento, sentimos»; agregaron.

El público argentino, conmovido por la charla, manifestó su deseo de poder acceder a las obras del autor en español. Sobre ello, las investigadoras adelantaron que ya existen gestiones para traducir los textos de Czarnyszewich al castellano, una tarea que reconocen como compleja. «No es fácil traducir su lenguaje, y además hacerlo al español argentino, porque él vivió en esta realidad, con sus matices culturales. Pero estamos trabajando para que eso ocurra»; explicaron las invitadas internacionales.

Con respecto a la cálida recepción en la ciudad, la traductora Marta Plonka destacó: «Villa Carlos Paz nos recibió con un calor increíble. Es un orgullo poder representar a nuestra universidad en este espacio y comprobar que, tan lejos de Polonia, existe interés por nuestros autores y por la literatura de la inmigración polaca».

Finalmente, al ser consultadas sobre el vínculo actual de la comunidad polaca en Córdoba con sus raíces, subrayaron el creciente interés por la cultura y la literatura del país. «Nunca antes existió tanto interés por la cultura polaca en Argentina. Es admirable el trabajo de nuestra embajada y del gobierno de Polonia para mantener el contacto con la diáspora, incluso con las generaciones que han perdido el idioma. Volver a las raíces es cerrar un ciclo, y la mejor manera de hacerlo es a través de la literatura»; concluyeron las representantes polacas.