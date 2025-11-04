Habrá un nuevo aumento de EPEC durante el mes de noviembre

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba aplicará un nuevo incremento del 3,39% en el mes de noviembre. La suba se corresponde al Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente que cubre los costos propios de la distribuidora y se sustenta en la Fórmula de Adecuación Mensual (FAM) que publica la Dirección de Estadística y Censos de Córdoba.

En lo que va de 2025, el FAM habilitó ajustes mensuales de: 3,12% (enero), 2,66% (febrero), 2,05% (marzo), 1,91% (abril), 2,19% (mayo), 2,55% (junio), 2,17% (julio), 2,13% (agosto), 2,02% (septiembre) y 2,89% (octubre). El 3,39% de noviembre es el más alto del año; un nivel similar no se daba desde noviembre de 2024 (3,59% en el VAD).

La prestataria cordobesa definirá en los próximos días cómo se trasladará el impacto a los usuarios en Córdoba.