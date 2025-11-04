Habrá un nuevo aumento de EPEC durante el mes de noviembre

La suba fue autorizada pero aún no se aplicó
Habrá un nuevo aumento de EPEC durante el mes de noviembreLa suba se corresponde al Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente que cubre los costos de la distribuidora.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba aplicará un nuevo incremento del 3,39% en el mes de noviembre. La suba se corresponde al Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente que cubre los costos propios de la distribuidora y se sustenta en la Fórmula de Adecuación Mensual (FAM) que publica la Dirección de Estadística y Censos de Córdoba.
En lo que va de 2025, el FAM habilitó ajustes mensuales de: 3,12% (enero), 2,66% (febrero), 2,05% (marzo), 1,91% (abril), 2,19% (mayo), 2,55% (junio), 2,17% (julio), 2,13% (agosto), 2,02% (septiembre) y 2,89% (octubre). El 3,39% de noviembre es el más alto del año; un nivel similar no se daba desde noviembre de 2024 (3,59% en el VAD).
La prestataria cordobesa definirá en los próximos días cómo se trasladará el impacto a los usuarios en Córdoba.