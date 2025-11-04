Identidad: Se proyectó el documental de Manuel de Falla a estudiantes secundarios

El periodista y fotógrafo Santiago Solans, director de El Diario de Carlos Paz, presentó el documental «Noches en los Jardines de Córdoba» sobre la vida del compositor Manuel de Falla ante los alumnos del IPEM 316 «Eva Duarte de Perón» de Colinas, en el marco de una actividad que se realizó en el Parque Estancia La Quinta.

Los estudiantes pertenecientes al curso «Quinto B» de Ciencias Sociales tuvieron la posibilidad de recorrer el predio y conocer sobre la estancia del músico en la ciudad y el impacto que las sierras cordobesas tuvieron en su obra.

La iniciativa fue organizada por los profesores Natalia Montesinos (Música), Gustavo Molina (Historia y Sociología), Vanesa Conte (Educación Física) y Delfino Pascucci (Física y Química), como una forma didáctica de trabajar entorno a «Identidad, convivencia y Vida en la Naturaleza».

Solans habló sobre el contexto que marcó el desembarco de Falla en Villa Carlos Paz, la vida que tuvo en la ciudad y las personas con quienes se vinculó y sostuvo: «Fueron casi tres años de su vida que permanecían como un bache en su biografía y que tuvieron un fuerte impacto en su vida. En Carlos Paz no sólo encontró refugio, acá comenzó a reinventarle y compuso su última obra. Logramos incorporar a Carlos Paz dentro de la ruta de Manuel de Falla, uno de los genios musicales que tuvo el Siglo XX».