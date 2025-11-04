Javier Milei recibirá este martes a Peter Lamelas, el nuevo embajador de EEUU

El presidente Javier Milei recibirá hoy al nuevo embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes oficiales. Será a las 18.

Ayer, Lamelas, el flamante representante del presidente Donald Trump en Buenos Aires, entregó copia de cartas credenciales al canciller Pablo Quirno y así completó el trámite que formalizó el inicio de su misión.

“¡Bienvenido Embajador Peter Lamelas! Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los Presidentes Javier Milei y Donald Trump”, anunció la Cancillería argentina mediante una publicación en redes sociales.

El encuentro entre Lamelas y Quirno tuvo lugar en la Cancillería. Mientras que el encuentro con Milei será en la Casa Rosada.

Lamelas es un médico y empresario de origen cubano que fue aportante de la campaña del actual presidente republicano. (NA)