La ANMAT prohibió 18 suplementos dietarios y un medicamento para la diabetes

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió 18 suplementos dietarios y un medicamento para la diabetes de la firma Grupo Bio Fit SRL, en General Baigorria, por graves irregularidades tras una notificación por parte de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL).

Conforme a lo dictaminado en la Disposición 8186/2025, publicada en el Boletín Oficial, la notificación se realizó en relación a irregularidades detectadas en un programa de monitoreo por el que se realizaron procedimientos en el establecimiento de la firma Grupo Bio Fit SRL.

Los productos en cuestión son:

Suplemento Dietario a Base de Cúrcuma, Pimienta Negra y Tiamina (b1) en comprimidos

Suplemento Dietario a Base de Spirulina, Guaraná, Yerba Mate y Vitaminas en comprimidos

Suplemento Dietario de Magnesio, Calcio y Vitamina D3 en comprimidos

Suplemento Dietario a Base de Citrato de Magnesio, vitamina B3 y óxido de magnesio en comprimidos

Suplemento Dietario a Base de Hierro, Spirulina, Chlorella, Lapacho, Vitamina B2, B6, B12, Ácido Fólico y Zinc en comprimidos

Suplemento Dietario a Base de Cartílago de Tiburón, vitamina D3 en comprimidos;

Suplemento Dietario a Base de Café Verde, L-carnitina y Vitamina B6 en comprimidos

Suplemento Dietario Colágeno Hidrolizado más vitamina E en comprimidos

Suplemento Dietario a Base de Fucus, Espirulina, Carnitina en comprimidos

Suplemento Dietario a Base de Ajo en Polvo más Vitamina C en comprimidos,

Suplemento Dietario a Base de Creatina Monohidrato más vitamina B6 en comprimidos

Suplemento Dietario a Base de Alcachofa, Carqueja, Jengibre y Vitaminas B3 y B6 en comprimidos

Suplemento Dietario a Base de Spirulina más vitamina B12 en comprimidos

Suplemento Dietario a Base de Aceite de Pescado Refinado en Cápsulas

Suplemento Dietario a Base de Centella Asiática, Gingko Biloba y Vitamina C

Suplemento Dietario a Base de Ginkgo Biloba (e.s), Lecitina de Soja, Aminoácidos y Vitaminas

Suplemento Dietario a Base de Valeriana, Lavanda, Pasionaria y Avena con Vitamina B1

Suplemento Dietario a Base de Ortiga, Arándanos y Cromo en comprimidos.

La ASSAL constató que el lugar “no cuenta con la habilitación municipal correspondiente, que carece de Director Técnico, y que no presenta documentación que avale la trazabilidad de los productos que elabora”.

De este modo, se procedió a la toma de muestras reglamentarias de todos los productos elaborados y a la intervención de los artículos que se dejaron en sus correspondientes cajas separadas, encintadas, identificadas y rotuladas, quedando al resguardo del titular del establecimiento.

El análisis realizado arrojó resultado “no conforme”, dado que los Registros Nacionales de Productos Alimenticios (RNPA) se encuentran vencidos, por lo que se dispuso el decomiso de los productos intervenidos, ordenó el retiro nacional para todos los productos intervenidos.

Tiempo después se llevó a cabo otro procedimiento, en el cual la ASSAL “constató el incumplimiento de la intervención de los productos anteriormente ordenada, debido a que verificó diferencias entre las cantidades que se encontraron y las que fueron inicialmente intervenidas, por lo que emitió la Alerta Alimentaria Orden N° 01/2025”.