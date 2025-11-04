“La ciudad tiene que sentir el 4 de noviembre como propio”, expresó Boldrini

En el marco del Día de la Identidad Carlospacense, Villa Carlos Paz se prepara para un hecho histórico: el primer izamiento de su bandera oficial, creada el año pasado mediante un proceso participativo que involucró a vecinos e instituciones locales.

El acto se lleva a cabo esta mañana en el playón municipal, frente al Palacio de Gobierno, con la presencia del intendente Esteban Avilés, funcionarios, representantes de fuerzas vivas y abanderados de todas las escuelas de la ciudad. Por primera vez, la bandera de Villa Carlos Paz flameará junto a las de Córdoba y la Nación, en un tercer mástil incorporado para la ocasión.

El secretario de Turismo y Deportes, Sebastián Boldrini, destacó la importancia del momento: “Es un día histórico para Carlos Paz. Por primera vez veremos nuestra bandera flamear, revalorizando la identidad local y el sentido de pertenencia”.

El funcionario agregó que la fecha busca consolidarse en el corazón de los vecinos: “Queremos que los carlospacenses se apropien del 4 de noviembre, que lo sientan como propio y lo celebren cada año. Es una jornada que habla de quiénes somos y de cómo construimos nuestra identidad”.

Boldrini también resaltó el carácter participativo del proyecto que dio origen a la bandera, resultado del trabajo conjunto entre el municipio y la comunidad. “La bandera nació de la mirada de muchos vecinos, no de una sola visión. Representa la diversidad y la historia de nuestra ciudad”, señaló.

La ceremonia incluye la presencia de delegaciones escolares, instituciones culturales y deportivas, además de un programa de actividades alusivas a la fecha que continuará durante toda la semana.