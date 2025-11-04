Las postales de la celebración del Día de la Identidad Carlospacense

La ciudad de Villa Carlos Paz celebra su legado en el Día de la Identidad Carlospacense. Hay asueto administrativo y se conmemora el natalicio de Carlos Nicandro Paz, fundador de la ciudad, y la creación de obras emblemáticas como el canal de riego, que permitió el desarrollo y la habitabilidad del territorio, sentando las bases para el crecimiento de la localidad.

El acto oficial se realiza en los Jardines Municipales, donde la bandera de Carlos Paz flameó por primera vez.