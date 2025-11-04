Manuel Adorni asumió y agradeció a Francos: "Gracias por tu liderazgo y tu legado"

Tras asumir como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni publicó este martes un mensaje en redes sociales dedicado a Guillermo Francos, su antecesor. “Muchas gracias, Guillermo, por tu entrega, tu liderazgo y tu legado”, escribió junto a una foto de ambos.

Muchas gracias Guillermo por tu entrega, tu liderazgo y tu legado.



November 4, 2025

El cambio sorprendió incluso al propio Adorni, quien aseguró haberse enterado pocos días antes del anuncio oficial. Hasta ese momento, se preparaba para asumir como legislador porteño por La Libertad Avanza (LLA).

Adorni responde a la críticas de MauricioMacri

Consultado por las críticas del ex presidente Mauricio Macri, que lo consideró sin experiencia, el funcionario respondió que ese tipo de comentarios “no suman” y que su objetivo es “hacer bien las cosas para demostrar lo contrario”.

Con un tono tranquilo y sin confrontar, Adorni señaló que toma el desafío “con responsabilidad” y espera poder “honrar la confianza del Presidente”.