María Belén Ludueña confirmó que espera su primer hijo con Jorge Macri

La periodista confirmó públicamente que está embarazada y que junto al jefe de Gobierno porteño esperan a su primer hijo en común. La noticia fue compartida este lunes a través de las redes sociales, donde publicó una imagen acompañada de un mensaje cargado de emoción y gratitud.

En la foto que eligió para dar la noticia se los ve al aire libre, sonrientes y abrazados, disfrutando de una jornada de sol. Macri le da un beso en la mejilla mientras ella apoya su mano sobre la cara, con una expresión de ternura y felicidad. Junto a la postal, escribió un texto que rápidamente generó una ola de comentarios y felicitaciones: “Todo este amor y más es para vos, mi vida. Felices con la noticia de tu llegada. Así te esperamos. Gracias, virgencita, por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas que me llegan desde hace tiempo”.

En apenas unos minutos, la publicación superó los miles de “me gusta” y acumuló cientos de mensajes de cariño. Entre los primeros en comentar estuvieron figuras del espectáculo y colegas de la conductora, quienes destacaron la dulzura del mensaje y celebraron el nuevo capítulo que inicia la pareja.

La confirmación llega después de meses de especulaciones y rumores. Desde hacía tiempo, tanto María Belén como Jorge Macri habían expresado su deseo de ser padres.

La periodista había mencionado en distintas entrevistas su ilusión por formar una familia y la importancia de esperar el momento indicado.

Por otro lado, este será el cuarto hijo del funcionario: tiene tres hijos de su relación anterior con Florencia De Nardi, dos varones, Antonio y Giorgio, y una mujer, Martina, y esta nueva paternidad lo encuentra en plena gestión política al frente del Gobierno de la Ciudad.

Si bien la confirmación se produjo en redes, la noticia había sido anticipada minutos antes en televisión. En el inicio de LAM (América TV), Ángel de Brito había adelantado el embarazo en formato de enigmático y luego, sin dar más rodeos, reveló que la periodista y el jefe de Gobierno estaban en la dulce espera.

Sin embargo, el foco mediático se trasladó rápidamente al anuncio oficial de la propia Ludueña, que cerró cualquier duda y transformó la primicia en su historia de amor.