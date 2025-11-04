Mario Arce presentó la segunda edición de Yo, Poesía en la Feria del Libro

El escritor Mario Arce presentó la segunda edición de su libro “Yo, Poesía” (Editorial Coprens) en una velada cargada de emoción, música y afectos, realizada en el marco de la segunda Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz.

El encuentro, que reunió a familiares, amigos y lectores, tuvo un tono íntimo y profundamente cordobés, donde la poesía se mezcló con el cuarteto, los aplausos y el aroma del mate compartido.

“Le pusimos un poquito de cuarteto, que finalmente es nuestra música, la de Córdoba. En este momento en que hablamos tanto de identidad, también hay que reconocer lo nuestro”, expresó el autor, destacando el valor cultural de un género que —según dijo— “ha sido bastardeado durante años y hoy goza de buena salud, porque los medios lo aceptaron y ya forma parte del país entero”.

Con la naturalidad que lo caracteriza, Marito habló sobre el proceso de esta segunda edición, profundamente marcada por lo personal:

“Tuve que nombrar a Jasmin Abril, mi hija, aunque no quise hablar mucho de ella porque me emociona demasiado. Le decía que ese es el colmo de tener un papá poeta: nunca voy a encontrar las palabras suficientes para decirle cuánto la amo.”

El escritor también dedicó parte de su obra a su esposa, a quien definió como una presencia constante en sus versos:

“Mucho de ella está dentro del libro: su risa, su forma, su manera, su olor.”

La presentación fue una verdadera celebración familiar. Su madre, de más de 70 años, llegó con el mate, las galletitas y unas facturas para compartir; los amigos acompañaron con cercanía y calidez, convirtiendo el evento en una reunión sencilla pero profundamente significativa.

“Soy una persona muy simple para vivir —afirmó Marito—, y esto fue una muestra de eso: mi familia, mis amigos, mi poesía. Todo junto, en un mismo abrazo.”

Con Yo, Poesía, el autor reafirma su compromiso con la palabra como refugio, identidad y modo de vida. Una obra que nace desde el corazón y vuelve al corazón, con el ritmo compartido del verso y el cuarteto.