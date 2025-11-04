Por el natalicio de Carlos Nicandro Paz, fundador de la ciudad

Martes sin clases ni atención municipal por el Día de la Identidad Carlospacense

martes, 4 de noviembre de 2025 · 10:22

Este martes 4 de noviembre no habrá clases ni atención al público en las dependencias municipales de Villa Carlos Paz, por la conmemoración del “Día de la Identidad Carlospacense”. El asueto alcanza a la administración pública local, aunque se mantendrán guardias mínimas en servicios esenciales.

La Municipalidad invitó a adherirse al feriado a las instituciones educativas, bancos, compañías de seguros y actividades afines. En el caso del comercio y la industria, la adhesión será optativa.

La recolección de residuos se realizará con normalidad y el transporte urbano de pasajeros funcionará con frecuencia de día feriado.

La fecha recuerda el natalicio de Carlos Nicandro Paz, fundador de la ciudad, y la creación del canal de riego, obra que posibilitó la expansión y habitabilidad del territorio.

