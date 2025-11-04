Milei reúne a diputados electos de LLA para avanzar en el plan de reformas

El presidente Javier Milei dará inicio formal a la coordinación legislativa de la segunda parte de su mandato al recibir este martes, en Casa Rosada, a los 51 diputados electos de La Libertad Avanza (LLA).

El encuentro, programado para las 13 horas en Balcarce 50, reunirá por primera vez al futuro bloque de la Cámara baja a una semana de la victoria electoral. Los senadores, en tanto, se reunirán con el Presidente el miércoles.

Según fuentes del Poder Ejecutivo, citadas por Ámbito.com, esta instancia es clave para "alinear criterios políticos y legislativos de cara a la etapa de reformas estructurales" que el Gobierno planea enviar al Congreso a partir del próximo año.

Entre los asistentes, se destaca la presencia de Diego Santilli, recientemente designado ministro del Interior, quien participará como miembro del Gabinete, aunque también es diputado electo. También se espera la posible asistencia del actual titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, vicepresidente nacional de LLA.

El cónclave con los diputados será seguido por una reunión con los senadores electos de LLA el miércoles a las 10, quienes serán recibidos por Bartolomé Abdala, quien continuará como presidente provisional del Senado.

A pesar de la alianza electoral, los legisladores electos del PRO (Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, etc.) no fueron invitados a este encuentro inicial, marcando una clara diferenciación en la estrategia legislativa del oficialismo.