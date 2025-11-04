Tanti celebra los 40 años de su Biblioteca Popular Rosa Areal de Molina

La localidad de Tanti se prepara para celebrar los 40 años de la Biblioteca Popular Rosa Areal de Molina, una institución que ha sido durante cuatro décadas un espacio de encuentro, lectura y cultura comunitaria.

La jornada conmemorativa se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre en el Centro Cultural Ingeniero Pérez (Cine), con entrada libre y gratuita. Desde las 11:30, comenzará el Festival de las Palabras, una propuesta que reunirá a vecinos, escritores, artistas y músicos en torno a la historia y el legado de la biblioteca.

El programa incluirá:

11:30 h: Acto inaugural

14:30 h: Show para la niñez

16:00 h: Proyección de un audiovisual histórico sobre la biblioteca

18:00 h: Conversatorio con referentes culturales

19:00 h: Cierre musical

Además, se podrá disfrutar del Museo Rodante, una iniciativa del Gobierno de Córdoba que acerca el arte y la cultura a las distintas localidades del interior provincial. El museo itinerante estará disponible de 12:00 a 18:00 horas, invitando al público a explorar sus propuestas interactivas.

La celebración busca reconocer el aporte de la Biblioteca Popular Rosa Areal de Molina como pilar de la identidad cultural de Tanti, un espacio que ha promovido la lectura, la educación y la participación ciudadana a lo largo de su historia.