Uber y Cabify, las primeras aplicaciones habilitadas en Carlos Paz

La semana pasada, el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó el funcionamiento de Uber y otras aplicaciones de viaje en la ciudad. El proyecto fue presentado por la concejal Noelia García Roñoni, salió por unanimidad y permitirá sumar una nueva modalidad de transporte seguro y a un precio justo.

En diálogo con El Diario, la autora de la iniciativa destacó: «Lo principal es darle seguridad al pasajero, al turista, al público general que viaje, darle un marco legal al uso de las aplicaciones y asegurarle al usuario la libertad para viajar».

«Tanto el propietario de los vehículos como los conductores deben cumplir ciertos requisitos. Si bien ya estaba funcionando en la ciudad, hoy buscamos blanquearlo para darle legitimidad y seguridad al vecino»; añadió. la concejal.

«Pusimos un plazo de cuarenta días para que la autoridad de aplicación pueda poner en marcha este registro y empezar con la inscripción de conductores, vehículos y terceros. En noviembre del año pasado presentamos este proyecto, insistimos mucho y ahora se dio por unanimidad»; completó.