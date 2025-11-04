Una bebé con cardiopatía fue trasladada en avión gracias al trabajo conjunto entre Tucumán y Catamarca

Los gobiernos de Tucumán y Catamarca realizaron un operativo sanitario de alta complejidad para trasladar a una bebé de tan solo un mes que padece una cardiopatía congénita severa.

La pequeña fue derivada en estado crítico, bajo asistencia respiratoria mecánica, desde Catamarca hacia Tucumán. El traslado aéreo fue coordinado por la doctora Patricia Villegas y el equipo de traslado neonatal, quienes garantizaron la estabilidad de la paciente durante todo el procedimiento.

Al arribar a Tucumán, la niña fue recibida por el equipo médico del Hospital del Niño Jesús, donde ingresó de inmediato a la terapia cardiovascular para recibir atención especializada.

Este operativo refleja el compromiso y la cooperación entre ambas provincias para fortalecer la red sanitaria regional y asegurar la atención oportuna de pacientes en estado crítico, priorizando la vida y el acceso equitativo a servicios de alta complejidad.