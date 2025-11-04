Vuelven las quejas por un terreno baldío en el centro de Carlos Paz

Vecinos que habitan en el centro de Villa Carlos Paz volvieron a renovar su reclamo por un terreno baldío, ubicado sobre la calle Punilla, que sirve como refugio para delincuentes, personas sin hogar y alimañas. En los últimos días, se reportó humo proveniente del sector y se vieron «movimientos extraños» de personas que entraban y salían del predio.

Pero además, en el frente del terreno, la vereda se encuentra completamente destruida y obliga a los peatones a circular por la calle en una curva peligrosa.

Desde hace varios meses, los habitantes de la zona vienen alertando por las condiciones en las que se encuentra el lugar.

En ese sentido, teniendo en cuenta la llegada de los meses de más calor, se advierte que el predio es un foco infeccioso de posibles enfermedades como el dengue y alberga basura y escombros.