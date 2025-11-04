Ya se pueden enviar las obras para el Fondo Editorial 2025

Villa Carlos Paz. Hasta el 14 de noviembre se encontrarán habilitados los formularios para enviar las obras que concursarán en el Fondo Editorial 2025, que organiza la Municipalidad de Villa Carlos Paz.

Este año se incorpora el Fondo Editorial para jóvenes de 12 a 18 años en el género “Cuentos de terror”, que se suma al Fondo Editorial en género “Novela” para mayores de 18 años.

Estas convocatorias están dirigidas a todo autor nativo de Villa Carlos Paz o con residencia en la ciudad no menor a tres (3) años o nativo en un radio no mayor a los 15 Km. de la finalización del ejido municipal.

Los trabajos a presentar deben ser originales e inéditos en su totalidad con tema y forma libre con una extensión del trabajo no mayor de 50 páginas (jóvenes) y hasta 200 páginas (mayores). Cada autor puede presentar más de un trabajo bajo diferente seudónimo.

El jurado estará compuesto por tres miembros calificados, cuyos nombres se conocerán en oportunidad del fallo. El mismo será por mayoría simple y con un dictamen de fundamentación, dentro de los 20 días de finalizada la convocatoria. La resolución del Jurado será inapelable.

El Premio consistirá en la publicación en forma de libro del trabajo que resultare ganador.



¿Cómo enviar las obras?



Los trabajos deberán enviarse entre el 3 y el 14 de noviembre a los links:

Categoría Cuento de Terror >>.

Categoría Novela >>.

