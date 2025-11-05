Avilés entregará la medalla del izamiento a todas las escuelas de la ciudad

En el marco del Día de la Identidad Carlospacense, el intendente Esteban Avilés recibió la medalla conmemorativa del izamiento de la bandera oficial de Villa Carlos Paz, otorgada por el Centro Filatélico y Numismático local.

El reconocimiento se realizó durante el acto central que conmemoró el nacimiento del fundador Carlos Nicandro Paz, fecha que desde hace algunos años se celebra como símbolo de la identidad y los valores de la comunidad carlospacense.

La medalla, que recuerda el primer izamiento de la bandera oficial de la ciudad, fue presentada por integrantes del Centro Filatélico y Numismático y entregada al intendente como pieza fundacional de una nueva tradición local.

Durante el acto, Avilés destacó el valor simbólico de la distinción y anunció que el municipio replicará la medalla para distribuirla en todas las instituciones escolares de Carlos Paz, con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y la transmisión de la identidad local a las nuevas generaciones.

El evento contó además con la participación de la Orquesta Sinfónica Municipal, el Coro del Centro Italiano y las Bastoneras del IESS, junto a la presentación de los ganadores del Concurso Fotográfico por la Identidad Carlospacense.