El ISAUI invita a su muestra anual y proyecta su futuro como sede universitaria provincial

El próximo jueves 6 de noviembre, desde las 18:00 y hasta las 22:00 horas, se llevará a cabo la Muestra ISAUI 2025 en la sede del instituto ubicada en Olsacher 99, Villa Carlos Paz. La jornada será abierta al público y gratuita, con el objetivo de mostrar los proyectos, producciones y experiencias formativas desarrolladas a lo largo del año por estudiantes y docentes.

La exposición incluirá presentaciones de las distintas Tecnicaturas que dicta el establecimiento: Guía de Turismo, Turismo y Hotelería, Guía de Trekking y Guía de Montaña, Desarrollo de Software, Diseño de Espacios y Enfermería.

El encuentro contará con tres momentos destacados: la apertura a las 18:00, el acto protocolar previsto para las 19:00, y un bloque artístico a las 21:00 horas, donde se presentarán expresiones culturales vinculadas a las carreras y a la vida institucional.

Desde la dirección del instituto, el profesor Maximiliano Ibáñez resaltó la importancia de esta edición por celebrarse en un contexto especial:

“Estamos transitando la conversión del ISAUI en Sede Regional de la Universidad Provincial de Córdoba, lo que nos convierte en la primera universidad pública de la región”.

La institución invita a toda la comunidad educativa, familias y vecinos de Villa Carlos Paz y localidades cercanas a participar de esta jornada que busca fortalecer los lazos entre las instituciones y poner en valor la educación pública, técnica y superior en el valle de Punilla.