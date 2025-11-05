Emiliano Paredes destacó el trabajo conjunto entre los municipios y la provincia

Cosquín. El intendente de Tanti, Emiliano Paredes, participó este miércoles del acto de entrega de móviles policiales realizado en la ciudad de Cosquín, junto a autoridades provinciales, entre ellas la vicegobernadora Myrian Prunotto. En la ocasión, destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre los municipios y el Gobierno de Córdoba para mejorar la seguridad y los servicios en todo el Valle de Punilla.

“Hay momentos en los cuales uno tiene que estar a la altura de las circunstancias, porque la situación económica no es la mejor y la inseguridad aprieta a todos los municipios. Es bueno tener este gesto del gobernador y la vicegobernadora, con herramientas que hacen a la seguridad de toda la localidad”, expresó Paredes.

El intendente celebró la incorporación de un nuevo móvil para Tanti, que se suma a los recursos con los que ya cuenta el municipio, incluyendo una patrulla de guardia local recibida hace quince días, vehículos adquiridos por el propio municipio y un moderno sistema de 94 cámaras HD con control de patentes sobre la ruta 28.

Además, Paredes subrayó que la gestión local continúa enfocada en temas clave como la seguridad, la salud, la obra pública y la conectividad, pilares fundamentales para las localidades turísticas como Tanti.

“Estamos trabajando en conjunto con el Gobierno provincial. La obra de pavimentación de la ruta 28 es fundamental para la conectividad y el desarrollo turístico, al igual que las obras de agua potable que estamos extendiendo a más barrios”, agregó.

También destacó que el crecimiento urbano y turístico implica nuevos desafíos, especialmente en materia de seguridad vial.

“Tanti tiene el ejido más grande de todo Punilla, y la ruta va a ampliar su movimiento. Ya estamos trabajando en la prevención de la accidentología, porque es un circuito paisajístico envidiable, pero que requiere planificación. Es un gran desafío para los dirigentes y para todos los habitantes de la localidad”, concluyó.