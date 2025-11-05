Javier Milei recibe diputados y senadores de La Libertad Avanza y del PRO en Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibe esta mañana en Casa Rosada a diputados de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO y a senadores libertarios electos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.

El encuentro tiene lugar por estas horas en el Salón Héroes de Malvinas, ubicado en la planta baja de Casa Rosada, y se realiza el día después de la primera convocatoria que encabezó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con diputados electos por el espacio en los comicios del 26 de octubre.

Si bien el llamado lo efectivizó la menor de los Milei, el mandatario, quien se encuentra en su despacho desde las 9.37, lidera el encuentro con más de 120 personas en una foto que le permita reflejar la nueva composición violeta en ambas cámaras.

En la previa al intercambio, el jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, reveló: “Vinimos con todo el bloque para tener una reunión de trabajo. El objetivo es trabajar en equipo como lo venimos haciendo”.

Lo propio hizo Bartolomé Abdala, presidente previsional del senado, quien propuso avanzar en nuevos acuerdos legislativos con sectores no peronistas. “Este tipo de reuniones son importantes. Demuestran el crecimiento de nuestro espacio político, de la libertad avanza, y amerita estar siempre atento, escuchando las novedades y acompañar las reformas que tanto necesita la república”, remarcó.

Asimismo, reveló detalles de la convocatoria libertaria del pasado martes, en Casa Rosada, y contó que Karina Milei les pidió “profundizar y trabajar inteligentemente el tema de las reformas”. “Sabemos que tenemos que seguir dialogando y buscado el acuerdo con los sectores no alineados con el kirchnerismo”, sentenció.

A partir del 10 de diciembre, La Libertad Avanza contará con 88 diputados y junto a los aliados del PRO, que tiene 17 diputados, la UCR con 6, y Liga del Interior, con 3, alcanzará la primera minoría con 115 diputados, con lo cual le quedará solo tender acuerdos con 14 legisladores para alcanzar el quórum de 129 legisladores.

La intención del encuentro es aceitar la coordinación entre los libertarios y sus aliados para aunar esfuerzos y sancionar el paquete de leyes estructurales que impulsará el Gobierno.

La reunión se realiza luego de que la mesa política que integran el diputado y designado ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara Baja, Martin Menem, debutara ayer con el dictamen de mayoría del Presupuesto 2026, que será la primera ley que buscará aprobar el Gobierno en las sesiones extraordinarias.

En el encuentro del pasado martes con los diputados electos, la presidenta del partido pidió “compromiso” a los nuevos diputados para la etapa que viene y destacó la representación que el partido violeta en todas las provincias, al haber sido único espacio que se presentó en las 24 jurisdicciones del país en los comicios nacionales.

“Fue una presentación con los diputados electos para tener un primer panorama de lo que va a ser el año parlamentario. Trabajamos dos años para tener más miembros y ahora los tenemos y queremos trabajar de manera ordenada”, explicó Martín Menem.

La intención del oficialismo es impulsar la reelección de Menem como presidente del cuerpo y mantener a Gabriel Bornoroni como presidente del bloque, mientras que el ministro de Defensa y diputado electo, Luis Petri, tendrá un lugar preponderante en la cámara, que podría ser como presidente de una comisión o vicepresidente del cuerpo, agregaron las fuentes parlamentarias.