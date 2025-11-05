La CGT renovó su conducción y definió al triunvirato

La Confederación General del Trabajo (CGT) renovó su conducción y, ante la imposibilidad de consensuar un liderazgo único, optó nuevamente por un triunvirato para encabezar la central obrera peronista. La nueva cúpula estará integrada por Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), quienes tendrán mandato hasta 2029.

El acuerdo fue oficializado este miércoles durante el Congreso de Congresales realizado en el estadio de Obras Sanitarias, donde participaron 145 gremios sobre un total de 200 confederados. De los 2130 congresales habilitados, 1830 emitieron su voto a una lista única, que no llevaba impresos los nombres de las nuevas autoridades, una práctica habitual para evitar tensiones entre los distintos sectores.

La elección de una conducción tripartita —una fórmula que ya se había utilizado en 2004, 2016 y 2021— fue la salida más viable para mantener el equilibrio entre las distintas corrientes internas del movimiento obrero, en un momento en que la CGT debe prepararse para negociar con el gobierno de Javier Milei la letra chica de una posible reforma laboral.

Un triunvirato de sello moyanista

Los tres nuevos secretarios generales comparten raíces vinculadas al moyanismo, aunque con matices. Jorge Sola y Cristian Jerónimo responden a los sectores conocidos como “los Gordos” (los grandes gremios de servicios) y los “independientes” (Uocra, UPCN y AySA), mientras que Octavio Argüello es un hombre de confianza de Hugo Moyano, y representa el ala más tradicional del sindicato de Camioneros.

Fuera de la conducción quedaron los gremios alineados con Luis Barrionuevo, entre ellos la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que decidió no participar de la nueva etapa de la central obrera.

Jorge Sola, el dirigente con mirada moderna del trabajo

A sus 59 años, Jorge Sola es considerado uno de los sindicalistas con mayor formación académica de la CGT. Abogado, profesor de biología y con una maestría en Ciencias Políticas y Sociología por Flacso, encabeza desde 2016 el Sindicato del Seguro, que cuenta con casi 20.000 afiliados.

Oriundo de Venado Tuerto (Santa Fe) e hijo de un camionero y una empleada doméstica, Sola dio sus primeros pasos en el consejo directivo cegetista durante la conducción de Hugo Moyano, en 2012. Desde entonces, se ha ganado un lugar propio con una mirada más moderna y técnica del mundo laboral. Fue el primer dirigente en incorporar el teletrabajo en su convenio colectivo y en crear una fundación de Inteligencia Artificial junto a la UBA.

Su proyecto inmediato es impulsar un centro de formación profesional de la CGT y generar un sistema propio de estadísticas laborales. En su discurso ante los congresales, pidió una CGT más federal, alejada del “AMBAcentrismo” que históricamente marcó las decisiones del movimiento.

Cristian Jerónimo, la nueva generación sindical

Con 41 años, Cristian Jerónimo representa la cara más joven del nuevo triunvirato. Conduce desde 2018 el Sindicato del Vidrio, que nuclea a 16.000 trabajadores, y llegó a la CGT tras pasar por la Juventud Sindical que lideró Facundo Moyano.

Su carrera se consolidó en la órbita del moyanismo, aunque en los últimos años cultivó un perfil más dialoguista. De hecho, logró el apoyo decisivo de Gerardo Martínez (Uocra), quien lo apadrinó políticamente y lo proyectó hacia los espacios internacionales de la CGT.

Jerónimo integra la secretaría de Relaciones Internacionales, donde participó de encuentros con organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y mantuvo reuniones con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Su designación apunta a tender puentes con el empresariado y con organismos internacionales en tiempos de tensas negociaciones laborales.

Octavio Argüello, el representante del poder camionero

De 63 años, Octavio Argüello es el representante directo de Hugo Moyano en la CGT. Asumió en el triunvirato anterior tras la renuncia de Pablo Moyano y fue clave para mantener a Camioneros dentro de la central obrera, evitando una fractura que hubiera debilitado su poder de negociación.

Argüello comenzó su carrera en 1984 como delegado en la empresa Venturino, en San Martín, y escaló hasta convertirse en dirigente del área de recolección de residuos dentro del poderoso sindicato camionero. Fue también uno de los impulsores del Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo (CET), el brazo político fundado por Moyano que hoy integra la alianza Fuerza Patria.

Su presencia garantiza la unidad del sector del transporte, uno de los pilares históricos del movimiento obrero. “El primer gran desafío será la reforma laboral que impulsa el Gobierno”, advirtió tras ser proclamado.