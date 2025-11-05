Las postales de la «superluna del castor» en el cielo de Carlos Paz

Un fenómeno maravilloso se pudo apreciar durante las últimas horas en el cielo cordobés y regaló postales hermosas en Villa Carlos Paz. La «superluna del castor» volvió a mostrar toda la belleza astronómica de las sierras e iluminó la noche.

El satélite de la Tierra se asomó a las 20 horas y alcanzó su máximo brillo cerca de la medianoche.

Hubo puntos como Los Gigantes o las Altas Cumbres donde el espectáculo pudo disfrutarse sin ningún tipo de contaminación lumínica, pero también se pudo apreciar sin problemas desde el centro carlospacense.

La Luna se vio hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que en otras noches.

La fotógrafa Nahir Urfalian compartió una serie de espectaculares imágenes de la superluna bautizada por los pueblos nativos de América del Norte, quienes observaron este fenómeno en coincidencia con el momento en que los castores comenzaban a construir sus presas y refugios para el invierno.