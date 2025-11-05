Myrian Prunotto entregó móviles policiales al departamento Punilla

Cosquín. La ciudad de Cosquín fue escenario este miércoles de un acto institucional de gran relevancia, la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, encabezó la entrega de móviles policiales a las departamentales Punilla Norte y Sur, junto al secretario de Seguridad provincial, Ángel Bevilacqua, el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, y autoridades municipales y policiales de toda la región.

El encuentro, realizado en el centro de la ciudad, contó con la presencia de intendentes del valle, quienes destacaron el compromiso del gobierno provincial con la seguridad ciudadana y la necesidad de fortalecer los recursos de las fuerzas policiales.

“Acabamos de hacer la entrega de 15 móviles policiales, más motocicletas, llegando a cada una de las localidades que se suman a los 400 nuevos móviles que estamos distribuyendo en toda la provincia", expresó Prunotto ."Durante el año ya entregamos 300, y seguimos equipando a las guardias locales urbanas con chalecos antibalas, armas de baja letalidad y tecnología de última generación para trabajar en conjunto con los intendentes y presidentes comunales”.

La vicegobernadora destacó que la seguridad es también una manera de cuidar la industria más importante que tiene Córdoba, el turismo y la cultura. “La provincia está invirtiendo fuertemente no sólo en equipamiento, sino también en capacitación del personal policial, en la empatía con el ciudadano, en formar fuerzas que se sientan parte de la comunidad”, agregó.

Prunotto adelantó además que 1.200 nuevos suboficiales y oficiales egresarán antes de fin de año para reforzar los operativos de verano en todo el territorio provincial. “Hoy contamos con una fuerza profesional, en permanente formación, que no sólo trabaja en seguridad, sino también en rescates, asistencia a embarazadas y en distintas emergencias que vemos a diario en los barrios y rutas de Córdoba”, subrayó.

Consultada sobre el vínculo con el Gobierno Nacional, la vicegobernadora fue clara, “Vamos a acompañar siempre que se respeten las políticas de Córdoba. Lo importante es el trabajo conjunto, fortalecer la producción, la industria automotriz, ganadera, agrícola y, por supuesto, el turismo y la cultura. El Valle de Punilla se mueve por el turismo, y debemos seguir fortaleciendo ese motor económico. Córdoba tiene que ser un faro que ilumine a la Argentina”, concluyó

Por su parte, Raul Cardinali expresó “Este es un hecho importante, porque responde a un pedido de larga data. Los intendentes vivimos la diaria y sabemos cuánto se necesita que la Policía cuente con las herramientas adecuadas”, expresó el intendente, quien celebró la entrega de camionetas y motocicletas destinadas a reforzar el trabajo preventivo en las distintas localidades de Punilla.



.