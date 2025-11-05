Plan Primer Paso: Cuándo comienza y todo lo que tenés que saber

El gobierno provincial informó que el Programa Primer Paso (PPP) comenzará el 1 de diciembre y más de 5000 mil jóvenes cordobeses fueron seleccionados para completar su primera experiencia laboral en empresas privadas de Córdoba.

Las inscripciones todavía permanecen abiertas y quedan 2.500 cupos para la modalidad de práctica laboral y 6.800 cupos para relación de dependencia.

Hay 700 jóvenes que lograron incorporarse directamente en relación de dependencia, accediendo a un empleo formal y el PPP ofrece dos modalidades de incorporación. La primera se denomina Práctica Laboral y consiste en un entrenamiento de 20 horas semanales durante seis meses en empresas privadas que incluye capacitaciones y cobertura ART (los beneficiarios reciben una asignación estímulo equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), cofinanciada entre la Provincia y la empresa); la segunda es la Relación de Dependencia y consiste en la incorporación directa al plantel de la empresa hasta agotar cupos (la remuneración se ajusta al convenio colectivo de cada rubro, con un aporte estatal equivalente a un SMVM y también se otorga el beneficio del Boleto Obrero Social para quienes cumplan los requisitos).

Asimismo, sigue abierta la convocatoria al programa Empleo +26, destinado a mayores de 26 años sin trabajo formal, que permite ingresar bajo la modalidad de relación de dependencia. Las empresas interesadas y los postulantes pueden inscribirse y completar los formularios en el portal oficial desarrolloyempleo.cba.gov.ar.