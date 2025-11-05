¿Por qué se prohibió el Roblox en las escuelas de Buenos Aires?

Un popular videojuego fue prohibido en las escuelas por el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de Roblox, una popular aplicación que estará bloqueada en todas las redes escolares por los riesgos que representa para los alumnos. La medida se tomó luego de conocerse una denuncia por un presunto caso de grooming.

El juego se masificó durante la pandemia y es utilizado por millones de niños y adolescentes en todo el mundo.

Se trata de una creación de Roblox Corporation y permite crear, compartir y jugar juegos diseñados por otros usuarios, además de interactuar a través de chats y entornos compartidos.

Los mayores cuestionamientos de la aplicación se encuentran vinculados a que utiliza dinámicas semejante a las tragamonedas o juegos de azar, estimulando el sistema de recompensa del cerebro a través de recompensas aleatorias. Pero además, la estructura abierta del juego, con chats en vivo y perfiles sin verificación estricta, puede ser aprovechada por adultos con intenciones delictivas.

Como si fuera poco, Roblox utiliza una moneda virtual (Robux), que requiere transacciones con dinero real y expone a los menores a modelos de consumo digital no regulado.

Un relevamiento realizado en Argentina, arrojó que durante el segundo trimestre del 2025, fue la aplicación con más descargas (más de 800 mil instalaciones entre abril y junio), según datos de la consultora Sensor Tower.