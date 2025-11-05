Precios: Cuánto dinero necesitamos para tener una pileta en casa

La temporada de verano está a la vuelta de la esquina y muchos cordobeses comienzan a planificar la construcción o instalación de una pileta para hacerle frente al calor. Un relevamiento realizado esta semana arrojó los precios y los materiales más elegidos por las familias: de fibra de vidrio, de material o de lona.

El informe fue presentado por El Doce y permite tener un estimativo de los costos que demandan estas tres alternativas.

Una pileta de material demanda una erogación de entre $11.250.000 y $13.500.000 (por una de 6 x 3 x 1,5 metros) y el presupuesto incluye obra, materiales, motor, skimmer y traslado.

Por su parte, una pileta de fibra de vidrio oscila entre los $3.000.000 y $4.000.000 (para un modelo de 5,7 x 2,75 metros) e incluye pileta, instalación, sistema de filtro fijo con bomba, gabinete, skimmer, cuatro hidrojets y traslado.

Finalmente, las piletas de lona resultan las más accesibles del mercado, con precios que van desde $460.000 hasta $1.696.000.