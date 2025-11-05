Raúl Cardinali: “Cosquín está recuperando el lugar que nunca debió perder”

Cosquín. El intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, destacó los avances de gestión y las obras que están transformando la ciudad, con una fuerte apuesta a la cultura, el turismo y la participación ciudadana. En diálogo con EL DIARIO, el mandatario celebró el presente de la capital nacional del folklore y adelantó los proyectos que se vienen para 2026.

Cosquín ya tiene su bandera oficial, resultado de un proceso participativo que reunió 63 propuestas enviadas por vecinos de todas las edades, desde niños de cinco años hasta adultos mayores.

“Fue una participación que superó nuestras expectativas. En unos días la bandera flameará en los pabellones coscoínos, seguramente con la presencia de la vicegobernadora. Es un orgullo enorme para nuestra gestión y para la ciudad”, expresó.

El intendente también resaltó los avances en el Anfiteatro y en la Plaza del Prospero Molina, espacios centrales de la vida coscoína.

“Desde que asumimos no hemos dejado de hacer obras. Lamentablemente recibimos la plaza en muy mal estado, pero gracias al trabajo conjunto con la comisión hemos podido iniciar una obra muy importante, una terraza gastronómica para 250 personas, que estará inaugurada para la edición número 66 del Festival Nacional de Folklore, en enero del año que viene”, explicó.

“Cosquín tuvo 40 años de atraso, y eso no es una chicana, es una realidad. Pero gracias al orden fiscal, al acompañamiento de los vecinos y al apoyo del gobierno provincial, estamos cambiando esa historia. Hoy la ciudad empieza a ponerse al día con su propio destino”.

Destacó que Cosquín ha logrado romper con la estacionalidad, generando actividades durante todo el año.

“La apuesta es fortalecer el turismo, no solo con el aporte del Estado municipal sino también con el apoyo de los privados. Cosquín vive del empleo público y del turismo. Por eso es clave sostener la actividad con eventos deportivos, culturales y ambientales, como el trekking y los festivales que ya se convirtieron en parte de nuestra agenda”, señaló.

Asimismo, adelantó que se está planificando el desarrollo de un parque industrial y celebró el impacto positivo de la autovía, que facilita la llegada de visitantes y potencia la economía local.

“Cada fin de semana hay algo para disfrutar en Cosquín. Esa es la idea, que la ciudad esté viva todo el año, con propuestas para todos los gustos, con cultura, educación, deporte y medio ambiente como ejes de transformación”, concluyó Cardinali.