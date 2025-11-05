Villa Carlos Paz cuenta con nuevos móviles policiales

Cosquín. El secretario general y de Vinculación Institucional, Juan Lucero, recibió de manos de la vicegobernadora Myrian Prunotto la llave de cuatro nuevos móviles policiales destinados a la ciudad de Villa Carlos Paz, en el marco de la entrega de unidades para diferentes localidades del departamento Punilla.

En presencia del Sub jefe de departamental Crio. Insp. Lic. Hernán Guayanes, y los jefes de zona, se hizo entrega de un total de ocho vehículos para la Departamental Punilla Sur, que serán distribuidos estratégicamente entre las distintas dependencias policiales de la zona.

El Crio. Insp. Andrés Aguirre explicó que “estos cuatro móviles llegan para reforzar las tareas de prevención en Carlos Paz y se suman a la flota existente. Actualmente contamos con unas 20 motocicletas del Grupo Halcón que complementan el trabajo de patrullaje diario.”

Asimismo, Aguirre detalló que “uno de los móviles será destinado a Icho Cruz, mientras que el CAP de Zona 2, correspondiente a la Comisaría de Bialet Massé, y el destacamento de San Roque también recibirán unidades nuevas. A su vez, la comisaría de la ciudad de Tanti será otra de las beneficiadas.”

El jefe policial destacó que la distribución se realizó teniendo en cuenta la topografía y las necesidades específicas de patrullaje de cada localidad, con el objetivo de optimizar los recursos y mejorar la respuesta ante cualquier situación.

De cara a la próxima temporada turística, Aguirre adelantó que ya se trabaja en la planificación del Operativo Verano, en conjunto con intendentes y jefes comunales del valle. “Estamos afinando detalles junto al Estado Mayor y al subjefe para recibir al personal que se incorporará durante los meses de mayor afluencia turística”, afirmó.