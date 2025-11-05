Villa Santa Cruz del Lago realizó la primera audiencia por la concesión del agua

En la mañana de este martes se llevó a cabo la primera Audiencia Pública destinada al tratamiento del proyecto de ordenanza para la concesión del servicio de agua en Villa Santa Cruz del Lago.

El encuentro, que tuvo una duración aproximada de una hora, se desarrolló en un clima de cordialidad y respeto. Vecinos e integrantes de la comunidad expresaron sus opiniones, inquietudes y expectativas respecto de la iniciativa, mientras que los concejales escucharon las intervenciones y realizaron preguntas que contribuyeron a enriquecer el debate.

Desde el Concejo Deliberante destacaron la importancia de este espacio de participación ciudadana, que permitió un intercambio transparente y constructivo entre los representantes y la comunidad.

La segunda audiencia se realizará el próximo jueves 6 de noviembre a las 10:00 en el Salón del Concejo Deliberante, ubicado en la intersección de la Ruta Nacional 38 y la Ruta Provincial 28.