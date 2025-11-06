Alerta por vientos y tormentas en Carlos Paz y el sur de Punilla

Un alerta meteorológico por tormentas fuertes se lanzó para Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba. Para este jueves 6 de noviembre, se anuncian ráfagas intensas de viento norte, precipitaciones de variada intensidad y ocasional caída de granizo en algunos sectores.

Durante la tarde de hoy, se espera el desarrollo de fuertes vientos con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

En tanto, para esta noche y madrugada de mañana viernes 7, se prevé tormentas de variada intensidad, con probabilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas, actividad eléctrica y ocasional granizo.

Se recomienda circular con precaución por las rutas serranas.