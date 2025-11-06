Bombero de Carlos Paz participará en una competencia internacional

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz anunció con orgullo que el bombero Francisco Giménez representará a la institución y a la Agrupación Serrana en la próxima edición de Corremos por la Vida, un evento internacional que combina entrenamiento, solidaridad y concientización sobre la salud.

La competencia se llevará a cabo el domingo 9 de noviembre de 2025 en la ciudad de Santiago de Chile, dentro del emblemático edificio Gran Torre Costanera, donde los participantes deberán ascender hasta el piso 62 del mirador SKY, superando unos 1.800 escalones con el equipo reglamentario.

Organizado por el Cuerpo de Bomberos de Santiago, el encuentro busca promover la donación de órganos y los hábitos saludables dentro del cuerpo bomberil, además de fortalecer los lazos entre instituciones de distintos países.

Giménez se prepara para este desafío físico y solidario vistiendo el uniforme del cuartel carlospacense, símbolo del compromiso, la entrega y el sacrificio de quienes sirven a la comunidad. Desde la institución destacaron que el voluntariado bomberil trasciende el combate al fuego, representando valores de abnegación, solidaridad y profesionalismo que hoy se proyectan a nivel internacional.