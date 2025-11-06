Bullrich asume como presidenta del bloque de Libertad Avanza en el Senado

Patricia Bullrich será jefa del bloque de Senadores de la Libertad Avanza, según confirmó la propia ministra de Seguridad, quien agradeció su designación al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

"Muchas gracias al Presidente @JMilei y a la presidenta del partido, @KarinaMileiOk, por confiar en mí para encabezar el Bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita", agregó Bullrich