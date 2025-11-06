Carlos Paz celebra la Noche de los Museos con charlas, música y visitas guiadas

En adhesión a la “Noche de los Museos” que se desarrolla en toda la provincia, Villa Carlos Paz participará este viernes 7 de noviembre con una variada agenda cultural y científica abierta a vecinos y turistas.

Entre las 19 y las 22 horas, el Museo Numba Charava y Parque Estancia La Quinta ofrecerán visitas guiadas por la reserva natural, el laboratorio y las salas del espacio, además de una apertura musical a cargo de profesores del Conservatorio CEM y Ariel Herrero, del espacio Karishma.

Previo a las actividades centrales, a las 18:30 horas en la Sala Font, se desarrollará la charla “¡Yo conocí al Glipto!”, con motivo de los 20 años del descubrimiento del gliptodonte, uno de los hallazgos paleontológicos más importantes de la ciudad. La propuesta busca rescatar la memoria de aquel hecho que marcó un hito en el conocimiento patrimonial de Villa Carlos Paz.

Por otra parte, el Museo MET Espacio Tiempo, ubicado en Tucumán 111, abrirá sus puertas de 20 a 23 horas, sumándose a la celebración provincial.

La iniciativa es organizada por la Universidad Nacional de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura, la Asociación de Museos de la Provincia y el Municipio de Villa Carlos Paz, con entrada libre y gratuita para todo público.