Convocan a una reunión para crear la Junta de Historia de Valle Hermoso

El próximo lunes 10 de noviembre a las 19 horas, se realizará en el Centro Cultural Padre Walter Consalvi (calle Padre Consalvi 234) una reunión abierta a vecinos y vecinas de Valle Hermoso, convocada por el bloque de concejales Juntos Somos Más junto a la Dirección de Cultura Municipal.

El encuentro tiene como objetivo trabajar de manera colectiva en el borrador de la ordenanza que propone la creación de la Junta de Historia de Valle Hermoso, un organismo que buscará preservar, investigar y difundir el patrimonio histórico, cultural y natural de la comunidad.

Durante la reunión se abordarán temas vinculados con la necesidad de contar con un espacio institucional dedicado a la memoria local, la conservación del patrimonio histórico y ambiental, y la relación de esta iniciativa con el nuevo Código de Ambiente que actualmente elabora el área de Obras Públicas y Ambiente.

También se promoverá la participación de vecinos, escuelas, asociaciones e instituciones locales en eventos y proyectos orientados al rescate y valorización de la historia del pueblo.

La convocatoria es abierta y gratuita, y busca fortalecer la construcción de una memoria viva y colectiva de Valle Hermoso.