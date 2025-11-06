¿Cuándo será el último día de clases del 2025?

Comenzó la etapa final del año y se conoció cuándo llegará el cierre del ciclo lectivo en la Provincia de Córdoba. El último día de clases del 2025 está cada vez más cerca y trascendió que la fecha llega casi encima de la celebración de la Navidad.

Este año, la actividad arrancó el 24 de febrero y culminará el próximo viernes 19 de diciembre.

Córdoba culmina el ciclo lectivo en coincidencia con otros distritos como Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego; mientras que Buenos Aires, Misiones y Salta lo harán el 22 de diciembre y La Pampa culminará las clases después de la Navidad, el 26 de diciembre. Antes de estas fechas, Catamarca, Jujuy y Santa Fe, harán lo propio el 12 de diciembre y Santa Cruz, el 18 de diciembre.

Es importante destacar, que los alumnos del nivel secundario que no se lleven materias podrían empezar a liberarse antes, entre fines de noviembre y principios de diciembre.