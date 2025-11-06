Diez escuelas cordobesas entre las mejores de América Latina en matemática

Córdoba reafirmó su liderazgo educativo en la edición 2025 de las Olimpíadas de Matemática Matific Latam, donde más de 95.000 estudiantes de América Latina y el Caribe participaron en una competencia internacional que promueve el aprendizaje lúdico de la matemática.

La provincia obtuvo el mejor desempeño nacional, con tres escuelas en el Top 5 del país y diez entre las cincuenta mejores de la región. La iniciativa contó con el acompañamiento del Ministerio de Educación de Córdoba, en el marco del Compromiso Alfabetizador Córdoba y el programa TransFORMAR@Cba.

El Instituto La Primera Enseñanza, de la ciudad de Córdoba, fue la escuela argentina con mayor puntaje y alcanzó el segundo puesto del ranking latinoamericano, repitiendo el logro obtenido en 2022.

El Colegio Fasta Inmaculada Concepción, de San Francisco, se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional, mientras que la escuela Juan Bautista Alberdi, de Ucacha, lideró entre las instituciones de gestión estatal y se destacó entre las diez mejores del país.

También fueron reconocidas las escuelas Belisario Roldán (Embalse), Marina María Magdalena Fava de Esteban (San Francisco), Batería Libertad, Congreso de Tucumán, Monseñor Miguel de Andrea y Otilia Fernández de Tovagliari (Jovita), entre otras.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, celebró los resultados y destacó el compromiso de los docentes:

“Estas experiencias nos animan a seguir apostando por una enseñanza innovadora, creativa y significativa, que forme jóvenes con pensamiento crítico y capacidad para resolver problemas reales.”

Actualmente, más de 1.050 escuelas cordobesas utilizan la plataforma Matific como herramienta pedagógica, fortaleciendo los aprendizajes de más de 26.000 estudiantes en toda la provincia.