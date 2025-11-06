Edictos, Remates y Publicaciones Oficiales

EDICTO

El Juzgado Federal N° 3 comunica que con fecha 20 de mayo de 2024, el Sr. “MACIAS GONZALEZ, JESUS GABRIEL, FICHA DE DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE. EXPEDIENTE: FCB. 6284/ 2024. NOMBRE: JESUS GABRIEL. APELLIDO: MACIAS GONZALEZ. SEXO: MASCULINO. FECHA DE NACIMIENTO: 15/10/2002. LUGAR DE NACIMIENTO: CIUDAD: MARACAY, PROVINCIA/ESTADO: ARAGUA, – País: VENEZUELA. NACIONALIDAD: VENEZOLANO. ESTADO CIVIL: SOLTERO. OCUPACIÓN/PROFESIÓN: DELIVERY. NOMBRE DEL PADRE: CARLOS GABRIEL GARCIA MACIAS. NOMBRE DE LA MADRE: ARCELA DEL CARMEN GONZÁLEZ MOLINA FECHA DE INGRESO AL PAÍS: 08/09/2018. FECHA DE RADICACIÓN: 27/10/2021. RELIGIÓN: CATÓLICO; ha iniciado los trámites tendientes a obtener “CIUDADANIA ARGENTINA” (Expte.FCB. 6284/2024). Por ello, cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que estimara pudiera obstar a dicha concesión, deberá hacerlo saber por intermedio del Ministerio Público Fiscal. - Córdoba, 02 de septiembre de 2025.

EZEQUIEL DE LA TORRE

SECRETARIO



EDICTO

EL SR. JUEZ DEL JUZGADO DE 1° INST. CIV. COM. CONC. FLIA DE 1° NOM. SECRET. 1 DE VILLA CARLOS PAZ, DR. ANDRÉS OLCESE, en autos caratulados “FALDA DEL CARMEN S.A. – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN - EXPTE. N.º 12400558” HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: “VILLA CARLOS PAZ, 24/06/2025. Por cumplimentado el pago de aportes de ley. Atento constancias de autos, provéase a la demanda de usucapión: I.- Por iniciado el proceso de usucapión del inmueble Matrícula 817736 (31-01), Número de CUENTA DGR Pcia. de Córdoba 31-01-0741330-7. Nomenclatura Catastral 3101400101065003, que se describe como “LOTE DE TERRENO ubicado en el lugar denominado “Villa Sierras de Oro”, Secc. 1°, la que se encuentra situada a la altura de Km. 24 Camino a San Roque, en Ped. Calera N. del DPTO. SANTA MARÍA, Prov. de Cba., el que se designa en el plano respetivo como LOTE N° 3 de la MANZANA 65 y se compone de 15 mts. de frente por 40 mts. de fondo., encerrando una SUP.TOTAL de 600 mts2., y linda: al N., con el lote 2; al S., con el lote 4; al E., con parte de los lotes 7 y 8 de la misma manzana y al O., con calle Los Nogales”. II.- Cítese y emplácese al Sr. Raúl Luengo Cuesta, titular registral del inmueble objeto de usucapión, para que en el término de diez (10) días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese el presente proveído a los domicilios que surgen de autos. III.- Cítese y emplácese a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial y Diario a elección de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje local y conforme lo dispone el art. 783 CPCC. IV.- Cítese a los fines de su intervención si se consideran afectados en sus derechos, a la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad de Malagueño y al colindante Raúl Luengo Cuesta. V.- Líbrense edictos que deberán ser exhibidos en la Municipalidad de Malagueño, donde deberán permanecer por un plazo de 30 días, siendo obligación de la actora acreditar tal circunstancia con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). VI.- Colóquese en lugar visible del inmueble un cartel indicativo con las referencias necesarias respecto del presente, el que se deberá colocar y mantener durante toda la tramitación del proceso, siendo a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese al Juzgado de Paz de Malagueño. Notifíquese. VII.- Atento la etapa procesal de los presentes obrados: Ofíciese al Registro de la Propiedad a los fines de la anotación de litis sobre el inmueble, a cuyo fin ofíciese, debiendo el interesado proceder a la confección y carga del referido oficio a los fines de su suscripción digital y posterior diligenciamiento electrónico”. FDO. GUTIERREZ Mariel Ester (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA); OLCESE Andrés (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA).

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: LOTE DE TERRENO ubic. en el lugar denominado Villa Sierras de Oro, Secc. 1º, la que se encuentra situada a la altura del Km. 24 Camino a San Roque, en Ped. Calera N. del DPTO. SANTA MARÍA, Prov. de Cba., el que se desig. en el plano respectivo como LOTE Nº 3 DE LA MANZANA 65 y se compone de 15 mts. de fte. por 40 mts. de fdo., encerrando así una SUP. TOTAL DE 600 MTS.2., y linda: al N., con el lote 2; al S., con el lote 4; al E., con parte de los lotes 7 y 8 de la misma mza. y al O., con calle Los Nogales. NOMENCLATURA CATASTRAL N.º 3101400101065003, N.º DE CUENTA DGR 31-01-0741330-7.

Edicto publicado en Boletín Oficial de la provincia de Córdoba: 10 días - Nº 607638 - s/c - 19/8/2025 – BOE.

EDICTO

EL SR. JUEZ DEL JUZGADO DE 1° INST. CIV. COM. CONC. FLIA DE 1° NOM. SECRET. 1 DE VILLA CARLOS PAZ, DR. ANDRÉS OLCESE, en autos caratulados “FALDA DEL CARMEN S.A. - USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN - EXPTE. N.º 12400504” HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: “CARLOS PAZ, 18/06/2025. Agréguese respuesta de oficio de Unidad Ejecutora, con noticia. Proveyendo a la demanda: Por iniciado el proceso de usucapión del inmueble que se detalla como lote 11 de la manzana 53 (designación oficial) ubicado en Villas Sierras de Oro Sección Primera, a la altura del km. 24 del Camino a San Roque, Pedanía Calera, Departamento de Santa María, Provincia de Córdoba, inscripción dominial matrícula N° 973781; el que se tramitará como juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese a Nélida Esther Rabano y/o sus sucesores - titular registral del inmueble objeto de usucapión - para que en el término de veinte dias comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. NOTIFIQUESE a los domicilios que surgen de autos. Cítese y emplácese a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de usucapión , a cuyo fin publíquense edictos por diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial y Diario a elección de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento la situación real del inmueble objeto de usucapión)y conforme lo dispone el art. 783 CPCC: — Cítese a los fines de su intervención si se consideran afectados en sus derechos a los colindantes: Camila Quindos Veiga, Alonso Menendez y Compañia SRL ( hoy "INMOBILIARIA DE CÓRDOBA S.R.L.” ), la Provincia de Córdoba y a la Municipalidad de Malagueño. Líbrese edictos que deberán ser exhibidos en dicha municipalidad, donde deberán permanecer por un plazo de 30 días, siendo obligación de la actora acreditar tal circunstancia con la certificación respectiva.(art. 785 CPCC) . Colóquese en lugar visible del inmueble un cartel indicativo con las referencias necesarias respecto del presente, el que se deberá colocar y mantener durante toda la tramitación del proceso, siendo a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. Notifíquese. Atento a lo dispuesto por el art 1905 CCCN, ofíciese a los fines de la anotación de litis sobre el inmueble objeto de los presentes”. FDO. GUTIERREZ Mariel Ester (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA); OLCESE Andrés (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA).

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: Fracción de terreno ubicada en el lugar denom. Va. Sierras de Oro – Sec. 1ra., la que se encuentra a la altura del Km. 24 del Camino a San Roque, en Ped. Calera, del DPTO. SANTA MARÍA, de esta Prov. de Cba., y que en el plano respectivo se desig. como LOTE Nº 11 DE LA MANZANA 53, se compone de 20mts. de frente por 20 mts. de fondo, o sea una SUP. TOTAL de 400MTS2., y linda: al N., con parte del lote 13, al S., con calle “Los Cedros”, al E., con el lote 12 y al O., con parte del lote nº 10. NOMENCLATURA CATASTRAL N.º 3101400101053011, N.º DE CUENTA DGR 31-01-0742530-5.

Edicto publicado en Boletín Oficial de la provincia de Córdoba: 10 días - Nº 605522 - s/c - 5/8/2025 – BOE.

EDICTO

EL SR. JUEZ DEL JUZGADO DE 1° INST. CIV. COM. CONC. FLIA DE 1° NOM. SECRET. 1 DE VILLA CARLOS PAZ, DR. ANDRÉS OLCESE, en autos caratulados “FALDA DEL CARMEN S.A. – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN - EXPTE. N.º 10940731” HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: “CARLOS PAZ, 13/06/2025. Al escrito que antecede: Agréguese la constancia acompañada. Por cumplimentados los aportes de ley. Proveo la presentación de fecha 17/03/2025: I) Por iniciado el proceso de usucapión del inmueble que se detalla según informe de dominio como: “Matricula 1.029.027, FRACCIÓN DE TERRENO: ubicada en el lugar denominado “Sierras de Oro”, en Ped. Calera del departamento Santa María de esta Provincia de Córdoba, y se designa como Lote Numero 14 de la Manzana 37”. Dese trámite de juicio ordinario. II) Cítese y emplácese al Sr. Adolfo Abdala Joaquín (titular registral) y a las herederas del Sr. Isaac Joaquín (titular registral) Sras. Regina Atach y/o sus sucesores y Elisa Isaac Joaquín, para que en el término de diez días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. III) Asimismo, cítese y emplácese por edictos a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de usucapión. A cuyo fin, publíquense edictos por diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial y Diario a elección de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 2/12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento la situación real del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 CPCC. IV) Cítese a los fines de su intervención - si se consideran afectados en sus derechos- a la “Provincia de Córdoba”, a la “Municipalidad de Malagueño” y a los colindantes: 1) Sra. Regina Atach -hoy su sucesión-, 2) Elisa Isaac Joaquín, 3) Adolfo Abdala Joaquín, 4) ITZ S.A y 5) Guillermo Fabián Blanco. Su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta sus derechos. V) Líbrese edictos que deberán ser exhibidos en la Municipalidad de Malagueño donde deberán permanecer por un plazo de 30 días, siendo obligación de la parte actora acreditar tal circunstancia con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). VI) Colóquese en lugar visible del inmueble un cartel indicativo con las referencias necesarias respecto del presente, el que se deberá ubicar y mantener durante toda la tramitación del proceso, siendo a cargo de la actora, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. Notifíquese a los domicilios que constan en autos. VII) Conforme lo dispone el artículo 1905 del CCCN para esta clase de juicios, ofíciese a los fines de proceder a la Anotación de Litis en relación al inmueble objeto de la presente causa. Sin perjuicio de la publicación de edictos ordenada, notifíquese el presente a los domicilios resultantes de las medidas preparatorias. Notifíquese. VII) Atento surgir de la Matricula acompañada que existe un embargo trabado sobre el inmueble que se pretende usucapir, Exhórtese a la Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal N° 1 de la ciudad de Córdoba, a fin de que en los autos caratulados "Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Abdala, Joaquín Adolfo -Ejecución Fiscal— Expte. 10172140" el Tribunal tome razón de la presente acción de usucapión”. FDO. GUTIERREZ Mariel Ester (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA); OLCESE Andrés (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA).

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: Fracción de terreno ubicada en el lugar denominado “Sierras de Oro”, en Ped. Calera del DEPARTAMENTO SANTA MARÍA de esta Provincia de Córdoba y se designa como LOTE NÚMERO CATORCE de la MANZANA TREINTA Y SIETE y se compone de 14mts. de frente, por 32 mts. de fondo, encerrando una SUP. TOTAL de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MTS2., y linda: al N. con los lotes uno y dos, al S. lote 13, al E. con el lote 5 y al O. con el camino Provincial a La Falda del Carmen y Alta Gracia. NOMENCLATURA CATASTRAL N.º 3101400102037014, N.º DE CUENTA DGR 31-01-0577502-3.

Edicto publicado en Boletín Oficial de la provincia de Córdoba: 10 días - Nº 604800 - s/c - 30/7/2025 – BOE.

EDICTO

EL SR. JUEZ DEL JUZGADO DE 1° INST. CIV. COM. CONC. FLIA DE 1° NOM SECRET. 1 DE VILLA CARLOS PAZ, DR. ANDRES OLCESE, en autos caratulados “FALDA DEL CARMEN S.A.- USUCAPIÓN- EXPTE. N° 10931223” HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: “VILLA CARLOS PAZ, 15/04/2024. Proveo las presentaciones anteriores I) Por iniciado el proceso de usucapión por parte de “FALDA DEL CARMEN SA” del inmueble que se detalla conforme designación oficial como “FRACCIÓN DE TERRENO: ubicada en el lugar denominado “Villa Sierras de Oro” Sección Segunda la que se encuentra ubicada a la altura del Km 24 del camino a San Roque, en Ped. Calera, DPTO. SANTA MARIA de esta Prov. de Cba., y que en el plano respectivo se designa como LOTE 14 MZA 36, y se compone de 14 mts. de frente por 43 mts. de fondo o sea una SUP. TOTAL, DE 602,00 m2 y linda al N con parte del lote 9, al S, con calle Los Robles al E, con el lote 13 y al O., con el lote 15, todos de la misma mza." MATRÍCULA Nº 1166407. Número de CUENTA DGR Pcia. de Córdoba 31-01-0741283-1. Nomenclatura Catastral 3101400102036014. Dese trámite de juicio ordinario. II) Cítese y emplácese a los Sres. JUAN NICOLÁS SANAGUA y MARGARITA GONZALEZ de SANAGUA y/o sus sucesores -titulares registrales del inmueble objeto de usucapión-, para que en el término de veinte días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, debiendo notificarse en los domicilios que surgen de los informes. Atento que sobre el inmueble objeto de usucapión pesa una garantía real de hipoteca, cítese y emplácese al acreedor hipotecario "Lambertini y Compañía SRL" en el plazo fijado en el presente proveído, a los fines que ejerza sus derechos, debiendo a tal fin el actor denunciar su domicilio real o, en su caso, practicar las diligencias necesarias a los fines de conocer el mismo y a efectos de su citación directa. III) Asimismo, cítese y emplácese por edictos a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de usucapión. Para lo cual, publíquense edictos por diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial y Diario a elección de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento la situación real del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 CPCC. IV) Cítese a los fines de su intervención -si se consideran afectados en sus derechos- a la “Provincia de Córdoba”, a la “Municipalidad de Malagueño” y a los colindantes: 1) Miguel Ángel Bustos Argañaras, 2) Marcos David Guevara, 3) María Verónica Ruiu, 4) Juan Nicolás Sanagua y Margarita González. Su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta sus derechos. V) Líbrese edictos que deberán ser exhibidos en la Municipalidad de Malagueño, donde deberán permanecer por un plazo de 30 días, siendo obligación de la parte actora acreditar tal circunstancia con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). VI) Colóquese en lugar visible del inmueble un cartel indicativo con las referencias necesarias respecto del presente, el que se deberá ubicar y mantener durante toda la tramitación del proceso, siendo a cargo de la actora, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia. VII) Conforme lo dispone el artículo 1905 del CCCN para esta clase de juicios, ofíciese a los fines de proceder a la Anotación de Litis en relación al inmueble objeto de la presente causa. Sin perjuicio de la publicación de edictos ordenada, notifíquese el presente a los domicilios resultantes de las medidas preparatorias. NOTIFÍQUESE. FDO. OLCESE ANDRÉS JUEZ PRIMERA INSTANCIA. ANGELI LORENA PAOLA PROSECRETARIO/A LETRADO.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: FRACCIÓN DE TERRENO, ubicada en el lugar denominado Villa “Sierras de Oro” Sección Segunda la que se encuentra ubicada a la altura del Km. 24 del camino a San Roque, en Ped. Calera, DPTO SANTA MARIA, Pcia de Cba, y que en el plano respectivo se designa como LOTE 14 MZA 36, y se compone de 14 mts de frente por 43 mts de fondo o sea una SUP. TOTAL DE 602 MTS.2, y linda. al N., con parte del lote 9, al S., con calle Los Robles al E., con el lote 13 y al O., con el lote 15 todos de la misma mza. NOMENCLATURA CATASTRAL N.º 3101400102036014, N.º DE CUENTA DGR 31-01-0741283-1.

Edicto publicado en Boletín Oficial de la provincia de Córdoba: 10 días - Nº 531297 - s/c - 1/7/2024 – BOE.

EDICTO

EL SR. JUEZ DEL JUZGADO DE 1° INST. CIV. COM. CONC. FLIA DE 1° NOM. SECRET. 1 DE VILLA CARLOS PAZ, DR. ANDRÉS OLCESE, en autos caratulados “FALDA DEL CARMEN S.A. - USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN - EXPTE. N.º 9276996” HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: “VILLA CARLOS PAZ, 25/06/2025. Agréguense las constancias acompañadas. Téngase presente la rectificación de la demanda en relación a los sujetos pasivos. A la presentación de fecha 06/02/2023: Por iniciado el proceso de usucapión del inmueble que se detalla como lote 100 (según plano) y lote 11 (según matrícula) de la manzana 45, antecedente dominial 33072 F° 3965/1956 (matrícula 1131806), ubicado en Villa Sierras de Oro Segunda Sección sita en Pedanía Calera del Departamento de Santa María de la Provincia de Córdoba, al que se le imprimirá trámite de JUICIO ORDINARIO. Cítese y emplácese a la sucesión de Diana María Gerez y la sucesión de Ernestina Herrera de Gerez en su carácter de herederas declaradas como tales del titular registral del inmueble de autos, Sr. Juan Magdaleno Gerez -fallecido- para que en el término de veinte (20) días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. NOTIFIQUESE a los domicilios que surgen de autos. Cítese y emplácese a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial y Diario a elección de la parte actora (A.R. N° 29 Serie “B” del 2/12/2001), debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento la situación real del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 CPCC. Cítese a los fines de su intervención si se consideran afectados en sus derechos a los colindantes: Cecilia Isabel Pizarro, Jonathan Cristopher Corzo González; Carla Verónica Buzzi, Juan Martín García y Miguel Ángel Rubial; a la Provincia de Córdoba y a la Municipalidad de Malagueño. Líbrese edictos que deberán ser exhibidos en dicha Municipalidad y Juzgado de Paz, donde deberán permanecer por un plazo de 30 días, siendo obligación de la actora acreditar tal circunstancia con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). Colóquese en lugar visible del inmueble un cartel indicativo con las referencias necesarias respecto del presente, el que se deberá colocar y mantener durante toda la tramitación del proceso, siendo a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia (art. 786 CPCC). Notifíquese. Atento a la naturaleza de la acción deducida y lo dispuesto por el art. 1905 CCCN, procédase a la anotación de bien litigioso a cuyo fin: ofíciese.-”. FDO. GUTIERREZ Mariel Ester (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA); OLCESE Andrés (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA).

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: LOTE DE TERRENO, ubicado en la SECCIÓN SEGUNDA de “Villa Sierras de Oro” que se encuentra a la altura del Km. 729 de la Ruta Nacional N.º 20, en Ped. Calera Norte, DPTO. SANTA MARÍA, Prov. de Cba. designado con el NÚMERO 11 MZA 45 con frente a la calle Obispo Trejo y Sanabria, que mide 15mts de frente por 35mts de fondo o sea 525 MTS.2, lindando: al S., calle Obispo Trejo y Sanabria, al E., lote 10, al O., fondos lotes 12 y 13 y al N., lote 14. NOMENCLATURA CATASTRAL N.º 3101400102045011, N.º DE CUENTA DGR 31-01-0804816-5.

Edicto publicado en Boletín Oficial de la provincia de Córdoba: 10 días - Nº 606701 - s/c - 12/8/2025 – BOE.

EDICTO

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en lo C.C.C. y Familia. Secretaría Nº 1 (Uno) de la ciudad de Villa Carlos Paz en autos caratulados: “ARCUSIN, MARÍA TERESA. USUCAPIÓN” (Expte N°: 13556663), ha dictado la siguiente Resolución: CARLOS PAZ, 19/06/2025. Agréguese base imponible acompañada en archivo adjunto. En función de la misma, hágase saber que la tasa de justicia se encuentra abonada. En su mérito, provéase a la demanda de usucapión: I.- Por iniciado el proceso de usucapión del inmueble que se detalla como Fracción ubicada en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, Departamento Punilla de esta Provincia de Córdoba, que se designa como Lote 12 de la Manzana 37 (designación oficial), inscripto en el registro de la Propiedad a la Matrícula n° 1.584.746, el que se tramitará como Juicio Ordinario. II.-Cítese y emplácese a “Crosetto y Compañía Sociedad de Responsabilidad Limitada” titular registral del inmueble objeto de usucapión para que en el término de diez (10) días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Atento los datos que surgen de autos notifíquese el presente proveído al titular dominial referenciado, a la totalidad de los domicilios que surgen del certificado obrante en autos, sin perjuicio de lo informado por la Inspección de Personas Jurídicas. III.- Cítese y emplácese a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial y Diario a elección de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje local y conforme lo dispone el art. 783 CPCC. IV.- Cítese a los fines de su intervención si se consideran afectados en sus derechos, a la Provincia de Córdoba, Comuna de Cuesta Blanca y a los colindantes: 1) Pablo Javier Díaz, titular del lote 13 parcela 16 matrícula 1.258.098; 2) Félix Manuel Hocsman, titular del lote 9 parcela 14 matrícula 1.567.080; 3) Guillermo Andrés Mari, titular del lote 11 parcela 04 matrícula 1.567.085. V.- Líbrese edictos que deberán ser exhibidos en la Comuna de Cuesta Blanca, donde deberán permanecer por un plazo de 30 días, siendo obligación de la actora acreditar tal circunstancia con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). VI.- Colóquese en lugar visible del inmueble un cartel indicativo con las referencias necesarias respecto del presente, el que se deberá colocar y mantener durante toda la tramitación del proceso, siendo a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. Notifíquese. VII.- Atento la etapa procesal de los presentes obrados: Ofíciese al Registro de la Propiedad a los fines de la Anotación de Litis de sobre el inmueble matrícula 1.584.746, a cuyo fin ofíciese, debiendo el interesado proceder a la confección y carga del referido oficio a los fines de su suscripción digital y posterior diligenciamiento electrónico. Texto Firmado digitalmente por Andrés OLCESE (Juez de 1ª Instancia). Mariela Ester GUTIERREZ (Secretaria Juzgado de 1ª Instancia).

La posesión afecta en forma total (100%) el Lote 12 de la Manzana 37 de ”CROSETTO Y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, inscripto el dominio en Matrícula N°: 1.584.746 que se describe (SEGÚN TÍTULO) como: UNA FRACCIÓN DE TERRENO en la localidad denominada Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, Depto. Punilla de esta Provincia de Córdoba, que se denomina como LOTE 12 (Doce) de la MANZANA 37 que mide: al N.E 69,29 ms.; al E. 30,00 ms.; al S.E 63,49 ms. y al O. 27,07 ms. SUPERFICIE: 1626,56 ms2. y linda: al N. con lote 13; al E. con lote 9; al S. con lote 11 y al O. calle Pública. Inscripto el Dominio en la Matrícula Nº: 1.584.746 a nombre de “CROSETTO Y COMPAÑÍA S.R.L”. N° cuenta DGR: 23040499743/8. Nomenclatura Catastral: Departamento 23- Pedanía 04- Pueblo 15-Circunscripción 43- Sección 01- Manzana 027- Parcela 015.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE (SEGÚN PLANO DE MENSURA DE POSESIÓN Expte N°: 0033-155522/2024 aprobado el 22/01/2025): Inmueble ubicado en el DEPARTAMENTO PUNILLA, PEDANÍA SAN ROQUE, Comuna de CUESTA BLANCA, Barrio Residencial el Diquecito, calle CUESTA DE TABAQUILLOS S/Nº, designado como LOTE 102. MZ. 37 que se describe como sigue: PARCELA de 4 lados, que partiendo del vértice A con ángulo de 64º 51' y rumbo noroeste hasta el vértice B mide 27,07 m (lado A-B) colindando con Calle Cuesta de Tabaquillos; desde el vértice B con ángulo de 115º 09' hasta el vértice C mide 69,29 m (lado B-C) colindando con Lote 13 (Parcela 16) de Pablo Javier DIAZ. Matrícula Nº: 1.285.098, Cuenta N°: 23043145540/0; desde el vértice C con ángulo de 54º 46' hasta el vértice D mide 30,00 m (lado C-D) colindando con Lote 11 (Parcela 04) de Guillermo Andrés MARI. Matrícula Nº: 1.567.085, Cuenta: 23043145533/7; desde el vértice D con ángulo de 125º 14' hasta el vértice inicial A mide 63,49 m (lado D-A) colindando con Lote 9 (Parcela 14) de Félix Manuel HOCSMAN. Matrícula Nº: 1.567.080. Cuenta N°: 23043145539/6 cerrando la figura con una SUPERFICIE de 1626,56 m². Designación Oficial: LOTE 12 (Doce). Manzana 37. Nomenclatura Catastral: Departamento 23- Pedanía 04- Pueblo 15-Circunscripción 43- Sección 01- Manzana 027- Parcela 015- N° de Cuenta DGR: 23040499743/8. Se encuentra alambrado en todo su perímetro y su estado es baldío. La nueva parcela (según Plano de Mensura de Posesión), se designa como Lote 102 (CIENTO DOS) de la manzana 37 de Cuesta Blanca, propiedad de “CROSETTO Y CIA SRL”, ubicada sobre calle Cuesta de Tabaquillos S/N° de Cuesta Blanca, Departamento Punilla, Pedanía San Roque de esta Provincia de Córdoba. Primera publicación en el Boletín Oficial N°: 607050 de fecha 02/07/2025.



EDICTO

Por disposición de la señora Juez del JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 2a NOM.-SEC.3 - CARLOS PAZ - CARLOS PAZ en los autos caratulados EXPEDIENTE SAC: 9861060 - AUDISIO, NESTOR GUILLERMO – USUCAPION se ha dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA N°: 151 de fecha 05/09/2025…” “… Y VISTOS… Y CONSIDERANDO… RESUELVO:I. Hacer lugar a la demanda de usucapión y, en consecuencia, adjudicarle a Néstor Guillermo Audisio, DNI N° 23.525.923, argentino, nacido el 2 de abril de 1973, CUIT 20-23525923-1, mayor de edad, con domicilio en calle Mariano Moreno Nº 365 de la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, por adquisición mediante prescripción adquisitiva de fecha 31 de diciembre de 2022, el inmueble que afecta de manera total el inmueble que se describe conforme Título - Matrícula N° 865.566.Lote de terreno Nro. 10 de la manzana 8 de Villa del Lago, en Pedanía San Roque, Dpto Punilla, Pcia de Córdoba, que mide 20 mts de frente por 47 mts de fondo, con SUP de 940 mts2, lindando: N con lote 2, E lote 9, S sobre calle pública y O lote 11,12 y 13. Matrícula N° 865.566, antecedente dominial: N° 9075 F° 13855, A° 1970. Número de cuenta DGR Pcia. de Córdoba 230411028700. Nomenclatura Catastral 2304483601155010000.Del informe catastral surge que no aparecen afectados derechos fiscales de propiedad, y la posesión afecta de forma total el inmueble identificado en la matrícula n° 865.566.El inmueble se describe conforme Estudio de título y Plano de mensura:Parcela ubicada en calle Los Aromos s/n., identificado catastralmente como C36-S01-M155-P101, ubicada en la Municipalidad Santa Cruz del Lago, Departamento Punilla, Pedanía San Roque, Provincia de Córdoba, que se designa como: Lote 101 de la Manzana 08; Que mide y linda: Partiendo del Vértice: A, ubicado en el extremo N.O., con un ángulo interno de: 90°00', con rumbo Sur-Este., se extiende el lado: A-B, con una distancia de 20,00m., por donde colinda al Nor-Este, con el lote:2, parcela:2 de Patricio Alfredo Lombardo; continuando y desde el Vértice: B, ubicado en el Nor-Este, con un ángulo interno de: 90°00' y con rumbo Sur-Oeste, se extiende el lado: B-C, con una distancia de: 47,00m, por donde colinda al Sur-Este, con el lote:9 parcela:9 de Marcela Del Lourdes Arreguez; continuando y desde el Vertice: C, ubicado al Sur-Este, con un ángulo interno de: 90°00' y con rumbo Nor-Oeste, se extiende el lado: C-D, con una distancia de: 20,00 m., por donde colinda al Sur-Oeste, con la Calle Los Aromos; continuando y desde el Vertice: D, ubicado al Sur-Oeste, con un ángulo interno de: 90°00' y con rumbo Nor-Este, se extiende el lado: D-A, con una distancia de: 47,00m., por donde colinda al Nor-Oeste, con tres(3) lotes, lote:11 parcela:11 de Fanny Hortencia Martínez, lote:12 parcela: 12 de Osvaldo Luis Gutiérrez y lote: 13 parcela: 13 de Silvano Miguel Machuca y Rosa Adriana Vera ; continuando se llega al Vertice: A, donde se cierra el Poligono, que encierra una Superficie de: 940,00 m2. II. Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un diario local. Oportunamente, ofíciese al Registro General de la Provincia y a la Dirección General de Rentas de la Provincia a los fines de que se proceda a la cancelación de la Anotación de Litis y se practiquen las inscripciones pertinentes a nombre de Néstor Guillermo Audisio, DNI N° 23.525.923, CUIT 20-23525923-1…Protocolícese, hágase saber y dese copia. -Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ Viviana (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA ).Fecha: 2025.09.25

EDICTO

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en lo C.C.C y Familia. Secretaría Nº 1 (Uno) de la ciudad de Villa Carlos Paz en autos caratulados: “MARTÍN, JULIÁN LUCAS. USUCAPIÓN” (Expte N°: 12710795), ha dictado la siguiente Resolución: SENTENCIA NÚMERO: 141. CARLOS PAZ, 16/09/2025. Y VISTOS: . . . . .; Y CONSIDERANDO: . . . . . . ; RESUELVO: I. Hacer lugar a la demanda de Usucapión declarando que Julián Lucas Martín DNI 26.649.028, CUIL 20-26649028-4, argentino, fecha de nacimiento 02/08/1978, con domicilio real en calle Pavón n° 673 de Venado Tuerto – Provincia de Santa Fe; ha adquirido por prescripción veinteñal, a partir del día 10/11/1997, el inmueble que, según plano acompañado bajo responsabilidad técnica del Ing. Civil Nicolás Sergio Alejandro (Mat. 4438) y visado por la Dirección General de Catastro del Ministerio de Finanzas Provincia de Córdoba por Expte N°: 0033-125931/2021 con fecha 18/01/2022, se designa como: “inmueble ubicado en el Departamento Punilla, Pedanía San Roque, Comuna de Cuesta Blanca, Cuesta del Rey del Bosque N° 860, designado como Lote 119. Mz. 41 que se describe como sigue: Parcela de 4 lados, que partiendo del vértice A con ángulo de 78° 53´ y rumbo noroeste hasta el vértice B mide 24,00 ms. (lado A-B) colindando con calle Cuesta Rey del Bosque; desde el vértice B con ángulo de 101° 07’ hasta vértice C mide 53,77 ms. (lado B-C) colindando con Parcela 23 Lote 12 de Rivas Ronald Gonzalo Matrícula N° 1.564.423; desde el vértice C con ángulo de 90° 00’ hasta el vértice D mide 23,53 ms.. (Lado C-D) colindando con Parcela 105 Lote 105 de Martín, Julián Lucas, Matrícula N° 1.733.245; desde el vértice D con ángulo de 90° 00’ hasta el vértice inicial mide 58,37 ms. (lado D-A) colindando con Parcela 21 Lote 10, Cuesta Blanca Sociedad Anónima, Matrícula N° 1.567.261, cerrando la figura con una superficie de 1.319,00 mts2. Afecta registralmente en forma total según el Plano de Mensura base de la acción y según Informe de Catastro, el inmueble designado oficialmente como Lote 11 de la Manzana 41, inscripto en la Matrícula N° 1.605.491 a nombre de “CROSETTO Y COMPAÑÍA SRL” empadronado en la cuenta 23041982919/1 a nombre de “CROSETTO Y COMPAÑÍA SRL” con una superficie de 1319 m2- hoy matrícula 1.605.491, Nomenclatura Catastral N° 2304154301021022. Descripción según matrícula 1.605.491: Fracción de terreno, ubicada en “Cuesta Blanca”, Pedanía San Roque, Departamento Punilla, designado como LOTE 11 de la MANZANA 41, que mide y linda: al S.O. 24,00 ms. con calle Pública; al N.O. 53,77 ms. con lote 12; al N.E. 23,53 ms.. Con lote 37, y al S.E. 58,37 ms. con lote 10. Superficie Total de 1.319,00 mts2. Antecedente Dominio.: Planilla: Folio: 13528 Folio 26369 Año: 1945. II.- Publíquense edictos en los términos del art. 790 del CPCC. III.- Oportunamente ofíciese al Registro General de la Provincia, a fin de que se inscriba el inmueble adquirido por usucapión a nombre del adquirente Julián Lucas Martín, DNI 26.649.028, y se proceda a la cancelación de la inscripción del dominio del inmueble que resultó afectado en su totalidad (art. 789 CPCC). IV.- Ordenar la cancelación de la Anotación de Litis sobre el inmueble descripto en la Matrícula 1.605.491 debiéndose oficiar al Registro General de la Provincia a sus efectos, si así correspondiere. V.- Regular los honorarios profesionales del Dr. Eduardo Sosa en 100 Jus lo cual equivale a la suma de Pesos tres millones seiscientos veinticuatro mil novecientos setenta y seis ($ 3.624.976), a cargo de su comitente. Protocolícese, hágase saber y dese copia. Texto firmado digitalmente por: Andrés OLCESE (Juez de 1ª Instancia). Primera publicación en el Boletín Oficial N°: 622.483 el día 24/09/2025.

EDICTO

La Dra. Viviana Rodríguez Jueza de 1ª Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia. Secretaría Nº 3 (Tres) de Villa Carlos Paz en autos caratulados: “OBREGON CANO PAREDES, DIEGO. USUCAPIÓN” (Expte N°: 12902692), ha dictado la siguiente Resolución: CARLOS PAZ, 11/09/2025. Habiéndose cumplimentado los requisitos establecidos por los arts. 780 y 781 del C.P.C.C.: Admítase la demanda de Usucapión respecto al inmueble ubicado en Av. Rittatore Nº 210 de Villa Icho Cruz identificado según plano de mensura como Parcela ubicada en Villa Icho Cruz, Pedanía Santiago, Departamento Punilla, designada según título como Lote 101 de la Manzana Oficial 47 y designado según título como Lote 49 de la Manzana 47 (Matrícula N°: 813.969), a la cual se le imprime el trámite de JUICIO ORDINARIO con las previsiones específicas pertinentes (arts. 782 y ss. del CPCC). Cítese y emplácese a los demandados Cristina MORRISON MONTGOMERY y sucesores de Kenneth Duncan MACKAY PHEE para que en el término de veinte días a contar desde la última publicación (art. 165 CPCC), comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos citatorios conforme lo dispuesto seguidamente, sin perjuicio de la citación por cédula a los domicilios que surgen de autos (calle Estrada 458 de Río Grande, Pcia. de Tierra del Fuego, calle Mitre N° 177 de Buenos Aires y Casilla de Correo N 801, CP 1913, Magdalena, Córdoba). Cítese en la calidad de terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes sucesores de Faustina Toribio – con último domicilio en L. N. Alem 175 de Vicuña Mackenna, Río Cuarto, Dora Elba ENCINA con domicilio en Chacabuco 33. B° Centro de Villa Carlos Paz- y Fabián Ernesto GALÍNDEZ –con domicilio en Las Águilas 120 de Villa Rio Icho Cruz para que comparezcan en un plazo de tres días, haciendo saber que su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese (art. 784 CPC). Para aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble, y especialmente a los demandados Cristina MORRISON MONTGOMERY y sucesores de Kenneth Duncan MACKAY PHEE, publíquense edictos en el Boletín oficial y en un diario a elección de la parte actora debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento la situación real del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 CPCC, por diez veces y a intervalos regulares dentro de un período de treinta días, a fin de que comparezcan en autos en el término de veinte días a contar desde la última publicación (arts. 165 y 783 ter del C.P.C.C.). Asimismo, atento el último domicilio del titular registral fallecido, publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial correspondiente a dicho domicilio -calle Estrada 458 de Río Grande, Pcia. del Tierra del Fuego-. Exhíbanse los edictos en el avisador de este tribunal y en la Municipalidad correspondiente; a cuyo fin ofíciese, siendo obligación del actor acreditar tal circunstancia con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo con las referencias necesarias respecto del presente, el que se deberá colocar y mantener durante toda la tramitación del proceso, siendo a cargo de los actores, (art.786 del C.P.C). Atento lo dispuesto por el art. 1905 de la C.C.C.N., ordénese la anotación de Litis; a cuyo fin, ofíciese, debiendo tener presente al efecto la aplicación del Registro General de la Provincia (Acuerdo Reglamentario N° 1587 Serie A del TSJ de fecha 02/09/19 y la Resolución de Presidencia del TSJ n° 7 de fecha 14 de noviembre de 2023). Re caratúlense los presentes. Procédase a incorporar por SAC en el apartado observaciones, a la parte contra quien se dirige la acción. Texto Firmado digitalmente por Dra. Viviana RODRIGUEZ (JUEZA). Ana Inés PEREA ASTRADA (Prosecretaria Letrada Juzgado de 1ª Instancia).

La posesión afecta en forma total (100%) el inmueble que según Título se describe como LOTE DE TERRENO con todo lo clavado y plantado, designado como LOTE 49 de la MANZANA 47 del Pueblo "Solares de Icho Cruz", ubicado en Pedanía Santiago, DEPARTAMENTO PUNILLA de ésta Provincia de Córdoba, y que mide. 20 ms. de frente por 40 ms. de fondo, lo que hace una SUPERFICIE de 800 mts2., y linda. Al N. lote 48; al S. lote 50; al E. Avda. Argentina y al O. lote 13 de la misma manzana. Inscripto el dominio Matrícula: 813.969. N° de Cuenta DGR: 23050544574/6. Nomenclatura Catastral: 23-05-60-47-01-082-025.

DESCRIPCIÓN DE INMUEBLE (SEGÚN PLANO): conforme Plano de Mensura de Posesión aprobado por la Dirección General de Catastro- Expediente Provincial N°: 0033-141097/2023 confeccionado por el Ing. Agrimensor Juan Manuel Izaguirre (M.P. 1-442/1) se describe como: Parcela ubicada en Villa Icho Cruz, Pedanía Santiago, Departamento Punilla, designada como LOTE 101 (Ciento uno) de la Manzana Oficial 47, que se describe: Partiendo del vértice "1", con dirección Suroeste y ángulo interno en dicho vértice de 90°00', se llega al vértice "2" a una distancia de 20,00 ms. A partir de 2, con ángulo interno de 90°00', lado 2-3 de 40,00 ms; a partir de 3, con ángulo interno de 90°00', lado 3-4 de 20,00 ms; a partir de 4, con ángulo interno de 90°00', lado 4-1 de 40,00 ms; encerrando una superficie de 800,00 m2. Y LINDA: lado 1-2 con Avenida. Felipe M. H. Rittatore; lado 2-3 con Parcela 26- Cuenta DGR N° 23050544575/4- Matrícula N°: 813.971 de Kenneth Duncan MACKAY PHEE y Cristina MORRISON MONTGOMERY; lado 3-4 con Parcela 45 de Faustina Toribio (hoy su sucesión)- Matrícula N°: 963.373- Cuenta DGR N°: 23050634434/0; lado 4-1 con Parcela 58, sin datos de empadronamiento y sin datos de dominio a nombre de Dora Elba Encina con domicilio según informe del Juzgado Federal Electoral en Chacabuco N° 33 de Villa Carlos Paz. Primera publicación en el Boletín Oficial N°: 620.970 el día 18/09/2025.

EDICTO

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en lo C.C.C y Familia. Secretaría Nº 1 de Villa Carlos Paz en autos: “CHIANI, SERGIO HERNÁN. USUCAPIÓN” (Expte N°: 13084388), ha dictado la siguiente Resolución: VILLA CARLOS PAZ, 14/04/2025. Agréguese base imponible. Atento superar el aporte inicial la tasa de justicia y aportes previsionales correspondientes en función de la base imponible del inmueble, téngase por cumplimentado su pago. Atento constancias de autos, provéase a la demanda de usucapión: I.- Por iniciado el proceso de usucapión del inmueble Matrícula 1.776.859, que se describe como “LOTE DE TERRENO, ubicado en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, Depto. Punilla de esta Provincia de Córdoba, que se designa como LOTE 55 (cincuenta y cinco) de la MANZANA “L” (antes 20) que mide: 60,24 ms. en su costado Nor-Este; 36,16 ms. en el costado Este; 54,22 ms. en el costado Sud-Este y 27,00 ms. en el costado Nor-Oeste, lo que encierra una SUPERFICIE TOTAL de 1.758,71 mts2, lindando: al Norte con lote 51; al Este, con lote 54; al Sur, con lote 56, y al Oeste, calle pública, todos los lotes pertenecen a la misma manzana”. Inscripto el Dominio en la Matrícula N º 1.776.859 a nombre de “CROSETTO Y COMPAÑÍA S.R.L”, N° de cuenta DGR: 23043145449/7”. II.- Cítese y emplácese CROSETTO Y COMPAÑÍA S.R.L, titular registral del inmueble objeto de usucapión para que en el término de diez (10) días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. III.- Cítese y emplácese a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial y Diario a elección de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje local y conforme lo dispone el art. 783 CPCC. IV.- Cítese a los fines de su intervención si se consideran afectados en sus derechos, a la Provincia de Córdoba, Comuna de Cuesta Blanca y a los colindantes:

1. Sergio José SCHOTT con domicilio en Antonio Ballatore N° 2092 de Arroyito. Depto. San Justo. Pcia. De Córdoba. 2. María Alejandra CARRIÓN, con domicilio en Cuesta de los Robles S/N° (Lote 51. Mz. “L”) de Cuesta Blanca. 3. Carlos Rubén PIANA con domicilio en Urquiza N° 909 de Arroyito. Depto. San Justo. Pcia. de Córdoba. 4. Elián Nahuel Javier NOVARA con domicilio en Gral. Paz N° 1997 de Arroyito. Depto. San Justo. Pcia. de Córdoba. 5. Asimismo, cítese a los Sres. Diego David GONZALEZ, DNI N° 21.525.416, y Sergio Gustavo ORTIZ, DNI N° 20.593.310. V.- Líbrense edictos que deberán ser exhibidos en la Comuna de Cuesta Blanca, donde deberán permanecer por un plazo de 30 días, siendo obligación de la actora acreditar tal circunstancia con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). VI.- Colóquese en lugar visible del inmueble un cartel indicativo con las referencias necesarias respecto del presente, el que se deberá colocar y mantener durante toda la tramitación del proceso, siendo a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. Notifíquese. VII.- Atento la etapa procesal de los presentes obrados: Ofíciese al Registro de la Propiedad a los fines de la anotación de litis sobre el inmueble, debiendo el interesado proceder a la confección y carga del referido oficio a los fines de su suscripción digital y posterior diligenciamiento electrónico. Texto Firmado digitalmente por André OLCESE (Juez de 1ª Instancia). Mariela Ester GUTIERREZ (Secretaria Juzgado de 1ª Instancia).

La posesión afecta AFECTA EN FORMA TOTAL (100%) el inmueble que a continuación se describe (SEGÚN TÍTULO- Matrícula: 1.776.859): Lote de terreno, ubicado en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, Depto. Punilla de esta Provincia de Córdoba, que se designa como LOTE 55 (cincuenta y cinco) de la MANZANA “L” (antes 20) que mide: 60,24 ms. en su costado Nor-Este; 36,16 ms. en el costado Este; 54,22 ms. en el costado Sud-Este y 27,00 ms. en el costado Nor-Oeste, lo que encierra una SUPERFICIE TOTAL de 1.758,71 mts2, lindando: al Norte con lote 51; al Este, con lote 54; al Sur, con lote 56, y al Oeste, calle pública, todos los lotes pertenecen a la misma manzana. Inscripto el Dominio en la Matrícula Nº: 1.776.859 a nombre de “CROSETTO Y COMPAÑÍA S.R.L”. N° de cuenta DGR: 23043145449/7.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE SEGÚN PLANO DE MENSURA DE POSESIÓN EXPTE N°: 0033-155485/2024: inmueble ubicado en Cuesta Blanca, Departamento Punilla, Pedanía San Roque de esta Provincia de Córdoba, que se describe como sigue: PARCELA de 4 lados, que partiendo del vértice A con ángulo de 105° 43´ y rumbo Nor-Oeste hasta el vértice B mide 27,00 ms. (lado A-B) colindando con calle Cuesta de Robles; desde el vértice B con ángulo de 82° 58’ y rumbo Nor-Este hasta vértice C mide 60,24 mts (lado B-C) colindando con Parcela 73- lote 51 de CARRIÓN, María Alejandra- Matrícula N°: 946.051; desde el vértice C con ángulo de 84° 34’ y rumbo Sud-Este hasta el vértice D mide 35,16 mts. (Lado C-D) colindando con Parcela 44 Lote 54 de PIANA, Carlos Rubén, SCHOTT, Sergio José y NOVARA, Elián Nahuel Javier- Matrícula N°: 876.387; desde el vértice D con ángulo de 86° 45’ y rumbo Sud-Oeste hasta el vértice inicial mide 35,16 ms. (lado D-A) colindando con Parcela 71 Lote 56 de “CUESTA BLANCA S.A”- Matrícula N°: 1.571.640, cerrando la figura con una superficie de 1.758,71 mts2.

Es decir que hay coincidencia entre la superficie de la mensura, y la que expresa el Título (afecta 100% del dominio). Primera publicación en el Boletín Oficial N°: 594.440 el día 25/04/2025.