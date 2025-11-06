El espíritu gaucho recorrerá las calles de Carlos Paz por el Día de la Tradición

Celebración gaucha en el corazón de Punilla
El espíritu gaucho recorrerá las calles de Carlos Paz por el Día de la TradiciónEste lunes 10 de noviembre se realizará una jornada tradicionalista que incluirá un recorrido por las calles céntricas, la concentración en el playón municipal y un acto en la plaza José Hernández.
Villa Carlos Paz se prepara para vivir una nueva edición del Día de la Tradición, con una jornada cargada de identidad y costumbres criollas.
La actividad, organizada por la Agrupación Gaucha Carlos N. Paz, tendrá lugar el lunes 10 de noviembre y contará con un paseo gaucho por las calles de la ciudad, donde se espera la participación de jinetes, agrupaciones tradicionalistas y público local.
El cronograma prevé la concentración a las 17:00 en el playón municipal, desde donde partirá la cabalgata, y a las 18:30 se realizará un acto homenaje en la plaza José Hernández, en honor al autor del Martín Fierro.
La convocatoria invita a vecinos y turistas a sumarse a la conmemoración bajo el lema “¡Viva la tradición argentina!”, reafirmando los valores y raíces culturales del país.