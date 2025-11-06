Hay alerta amarilla por tormentas en gran parte del país

País. La llegada de un inusual doble ciclón desde Brasil y Chile mantiene en estado de alerta a extensas regiones de Argentina, según comunicó el observatorio MetSul Meteorología. El fenómeno, que implica la interacción simultánea de dos sistemas de baja presión, traerá aparejados fuertes tormentas, vientos muy intensos y un viraje abrupto en las condiciones del tiempo que afectarán al menos a 10 provincias.

El primer ciclón se forma en el estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, a partir del jueves 6 de noviembre y persistirá hasta el sábado 8. El reporte de MetSul Meteorología puntualiza que los niveles de presión atmosférica oscilarán entre 994 y 995 hectopascales durante el evento, situación que incrementa la intensidad de los vientos, estimados en hasta 100 kilómetros por hora, y las lluvias, que podrían sumar 100 milímetros en apenas 24 horas.

Las lluvias y los vientos primero alcanzarán el sur de Brasil y, conforme avancen los días, las precipitaciones impactarán Uruguay y el noreste argentino. Esta situación ocasionará una marcada caída de las temperaturas en buena parte del territorio nacional.

En paralelo, el jueves 6 se desarrollará otro ciclón en el área del océano Pacífico, próximo a la costa de Chile. Si bien en Santiago de Chile se observarán precipitaciones, el acumulado estimado se reduce a 5 milímetros.

El fenómeno de la ciclogénesis previsto movilizará el aire frío hacia el centro y norte de Argentina, extendiendo el alcance de las tormentas y lluvias intensas a una gran franja de provincias.

Entre los distritos bajo advertencia se encuentran Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba y algunas zonas de la Provincia de Buenos Aires. La advertencia emitida por los organismos meteorológicos cataloga la situación como de “alto riesgo meteorológico”, al menos hasta el final de la semana.



