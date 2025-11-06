Milei reforzó su alianza ideológica con Trump y apuntó contra la izquierda global en Miami

El presidente Javier Milei volvió a combinar política, ideología y espectáculo en su paso por Estados Unidos. En el marco del America Business Forum, realizado en el estadio Kaseya Center de Miami, el mandatario argentino brindó un encendido discurso ante empresarios y referentes internacionales, donde reiteró su afinidad con Donald Trump, apuntó contra la izquierda global y celebró el reciente triunfo electoral de su espacio.

“Vamos a hacer a la Argentina ‘America’s great again’. No se dejen intimidar por algunos resultados locales”, lanzó Milei al iniciar su intervención, en una clara alusión al triunfo del dirigente demócrata Zohran Mamdani, recientemente electo alcalde de Nueva York y cercano a los movimientos progresistas.

En tono desafiante, el Presidente ironizó sobre el panorama político estadounidense: “El argumento de la izquierda ha ganado la lucha por las ideas. Por eso, el comunismo está más cerca”, advirtió ante la audiencia, que lo escuchó con atención.

Elogios a Trump y críticas al kirchnerismo

A lo largo de su exposición, Milei elogió al expresidente estadounidense, a quien definió como un “aliado ideológico”, y celebró los resultados de las elecciones legislativas argentinas del 26 de octubre, donde su espacio consiguió una victoria que calificó como “contundente”.

“Se pudo ver la magnitud del riesgo kuka”, expresó, en referencia al kirchnerismo, al que volvió a asociar con el socialismo. “Nuestra lucha no es solo económica, es cultural e ideológica. Vamos a barrer con las ideas colectivistas que destruyeron la Argentina”, insistió.

“Yo también puedo felicitar a un zurdo”

Fiel a su estilo provocador, el mandatario también se permitió un momento de humor. En su discurso, agradeció la invitación al foro y destacó compartir escenario con Lionel Messi, quien había sido distinguido el día anterior con la “Llave de la Ciudad de Miami”.

“Estoy muy orgulloso de compartir este espacio con Messi... Yo también puedo felicitar a un zurdo”, dijo entre risas, generando aplausos entre los asistentes.

Aunque ambos coincidieron en el mismo evento, no hubo encuentro entre el Presidente y el capitán del Inter Miami, quien evita las fotos con dirigentes políticos.

Una agenda breve y sin reuniones oficiales

Milei viajó a Estados Unidos acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el nuevo canciller, Pablo Quirno, en su primer viaje oficial; y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. También integran la comitiva el director de Realización Audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría, y el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, quien los recibió en el aeropuerto de Miami.

El mandatario permanecerá unas 40 horas en territorio estadounidense, con escalas en Miami y Nueva York. No están previstas reuniones bilaterales ni un encuentro con Trump, quien no participó del foro debido a compromisos en la Casa Blanca.