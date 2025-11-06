Operativo Verano: Coordinan acciones para garantizar la seguridad en el Lago San Roque

Una jornada de capacitación sobre la Ley Náutica se realizó el miércoles pasado en la Estación de Piscicultura de Villa Carlos Paz, ubicada sobre las márgenes del lago San Roque, de cara al inicio de la temporada y la puesta en marcha del Operativo Verano. Fue dictada por personal de la Dirección de Seguridad Náutica y el Departamento de Unidades de Alto Riesgo y convocó a clubes náuticos, prestadores comerciales, instructores y particulares que realizan actividades en el embalse.

La jornada fue organizada por la coordinadora de Seguridad Náutica, Karol Gómez, bajo la autorización y acompañamiento del Director de Seguridad Náutica, Adrián Vereleji.

Los participantes recibieron información actualizada sobre la normativa vigente, requisitos y responsabilidades en materia de seguridad. Durante la jornada, el personal del DUAR brindó una instancia práctica sobre primeros auxilios y medidas de seguridad aplicadas a las actividades náuticas que se desarrollan en el lago, reforzando así el compromiso con la seguridad y la prevención.

Esta capacitación constituye un paso importante en la actualización y profesionalización del personal y actores vinculados a la seguridad náutica provincial, en el marco de la reciente implementación de la Ley Nº 11.005.

Desde la Dirección de Seguridad Náutica se continuará trabajando para fortalecer la seguridad, la conciencia y la responsabilidad en los espejos de agua de toda la Provincia de Córdoba.