Orgullo carlospacense: Avilés premió a atletas que llevaron el nombre de la ciudad a lo más alto

El intendente Esteban Avilés, acompañado por el secretario de Turismo, Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, y el director de Deportes, Juan Solé, encabezó este jueves un acto de reconocimiento a deportistas carlospacenses que se destacaron en distintas disciplinas.

El encuentro se realizó en el Palacio Municipal, donde se distinguió a atletas que lograron importantes resultados en vóley, ciclismo, windsurf, triatlón y running, contribuyendo a posicionar nuevamente a Villa Carlos Paz en los primeros planos del deporte provincial, nacional e internacional.

Entre los homenajeados se encuentran: Vicentino Ferreyra Mossé, Lucas Marcos, Gerardo Saunig, Juan Sánchez, Andrés López Díaz, Paola Balcarce, Ana Díaz, Silvia Quevedo, Caro Camilo, Martínez Tomás, Gil Benjamín, Castillo Alejo, Parra Lautaro, Bersano André, Quevedo Agustín, Ganancias Nicolás, Cámara Santiago, Mariao Miqueas, Martínez Lorenzo, Bazán Benjamín, Pablo Cavallaro, Andrés Anderson, Susana Droemer, Gimena Saita, Giulianna Pesci, Miguel Romero, Florian Heitmann, Elías Acevedo, Alejandro Iovane, Juan Manuel Guirado, Claudio Henin, Pedro Navarro, Liam Zapata, Ignacio Mamani, Athina Konstantinides, Guadalupe Montemurro, Leandro Mamani, Lucas Monzón y Lorenzo Fornara.