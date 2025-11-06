Salsipuedes abre su 5° Bosque de la Poesía y Cafayate celebra uno en honor a César Perdiguero

La poesía vuelve a echar raíces en el país. En un mismo espíritu de encuentro entre palabra y naturaleza, Salsipuedes (Córdoba) y Cafayate (Salta) serán escenario de nuevas inauguraciones del Movimiento Bosques de la Poesía, una red internacional que promueve la creación de espacios verdes dedicados al arte, la memoria y el compromiso ambiental.

En Salsipuedes, el martes 11 de noviembre a las 9:00, se realizará la puesta en valor de la Plaza Los Amigos y la inauguración del 5º Bosque de la Poesía, en el marco del Proyecto Palabras Inquietas del Jardín La Reconquista. La propuesta invita a niñas y niños del jardín a compartir poemas y canciones de su autoría, acompañados por docentes, familias y vecinos en una jornada de celebración de la palabra y la naturaleza.

Durante el encuentro, los participantes plantarán árboles autóctonos como símbolo de crecimiento, esperanza y continuidad de la vida, transformando la plaza en un espacio de convivencia entre la poesía, la música y la diversidad biológica de las sierras. La iniciativa busca consolidar la educación ambiental desde la infancia, vinculando el aprendizaje creativo con el respeto por el entorno.

En paralelo, el 7 de noviembre a las 13:00, en el Barrio Pueblo Nuevo de la Reserva Urbana de Cafayate (Salta), se inaugurará el Bosque de la Poesía “César Perdiguero”, en homenaje al recordado periodista, escritor y maestro de ceremonias de festivales como Cosquín y la Serenata de Cafayate. El acto forma parte del III Festival Internacional de Poesía de Salta, y contará con la participación de poetas nacionales e internacionales, quienes ofrecerán un recital en el Museo de la Vid y el Vino.

El bosque salteño fue impulsado por Marcos Etchart, bodeguero de la región, y el Municipio de Cafayate, y se suma a los Bosques de la Poesía ya creados en Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, en el marco de un movimiento nacido hace cinco años en el país y reconocido por su defensa del ambiente a través del arte.

Con estas dos nuevas incorporaciones, Salsipuedes y Cafayate se hermanan en un mismo gesto poético y ecológico, reafirmando que la palabra también puede ser semilla, raíz y futuro compartido.