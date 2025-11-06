Tres coros se reunirán este sábado en el Auditorio Municipal

Actividad cultural
Tres coros se reunirán este sábado en el Auditorio MunicipalEl encuentro se realizará este sábado 8 de noviembre a las 19:30 en el Auditorio Municipal, con la participación de agrupaciones de Villa Ciudad Parque, Los Reartes y el coro local Musicanto. La entrada será libre y gratuita.
La Agrupación Coral Musicanto llevará adelante la 39ª edición de la “Primavera Coral”, un clásico encuentro musical que reunirá a destacados coros de la región.
La cita será este sábado 8 de noviembre a las 19:30 horas en el Auditorio Municipal de Villa Carlos Paz (Liniers 50), donde participarán el Coro Municipal de Villa Ciudad Parque, la agrupación “Abrazo Coral” de Los Reartes y el Coro Musicanto como anfitrión del evento.
Con entrada libre y gratuita, la velada propone una nueva oportunidad para disfrutar de la música coral en un ambiente de encuentro, amistad y celebración del canto colectivo.