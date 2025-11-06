Un vecino de Carlos Paz necesita ayuda para no perder la vista

Darío Guzmán, de 46 años, es un vecino del barrio Los Algarrobos de Villa Carlos Paz que necesita ayuda para pagar una costosa y urgente operación ocular. El hombre sufrió un desprendimiento de retina, debe operarse para no perder la vista y el costo de la cirugía alcanza unos siete millones de pesos.

Su suegra, Mariela, relató a El Diario: «Mi yerno ha sufrido un desprendimiento de retina, y del otro ojo no ve porque tiene una catarata. Hay que operarlo urgente, pero no conseguimos dónde. Fuimos al Hospital Córdoba, al Rawson, y a distintas clínicas, pero en algunos no hay insumos, en otros no hay cirujanos, y en algunos los aparatos están rotos».

Según contó, la única opción concreta que tienen se encuentra en la Clínica del Ojo, donde la cirugía tiene un costo de siete millones de pesos, una suma inalcanzable para la familia.

«Si hoy tuviéramos los siete millones, el jueves lo operarían pero no tenemos ese dinero. Él trabajaba en obra, hace changuitas, y mi hija trabaja seis horas en una despensita. Entre los dos apenas alcanzan para alimentar a los cuatro chicos»; explicó la mujer.

Darío ya había sido operado hace dos años, cuando le colocaron un lente intraocular. Sin embargo, mientras realizaba una changa, notó una sombra oscura en su visión y el cuadro se agravó rápidamente. «El médico nos dijo que no podía esperar más de una semana. Ya pasó, y cada día ve menos. Tenemos miedo de que pierda el ojo. No queremos que la gente nos done plata, queremos que el pueda ser operado»; agregó Mariela.

Este domingo, se realizará una venta de empanadas a beneficio y quienes puedan ayudar a la familia, se pueden comunicar a los teléfonos (2541) 277283, (3541) 608455 y (3541) 388958.