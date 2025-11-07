Atesorarte: La búsqueda del tesoro por las calles de Villa Carlos Paz

La segunda edición de «Atesorarte» se realizará el próximo domingo 9 de noviembre en las calles de Villa Carlos Paz. Se invita a vecinos y turistas a participar de la búsqueda del tesoro, una propuesta cultural y recreativa que está inspirada en la identidad carlospacense.

La actividad es organizada por la Dirección de Cultura junto a comerciantes y prestadores locales.

La idea es que participan familias y grupos de amigos, quienes deberán recorrer distintos puntos emblemáticos de la ciudad mientras se resuelven acertijos y desafíos vinculados a la historia y los símbolos locales.

A lo largo del recorrido, los participantes podrán acceder a distintos obsequios y premios, hasta llegar al gran cofre final, que coronará la jornada con una premiación especial. «Atesorarte» busca promover el conocimiento de la historia local, fortalecer el sentido de pertenencia y fomentar la participación comunitaria a través del juego, la cultura y el turismo.

Quienes deseen sumarse a esta aventura podrán inscribirse a través del siguiente formulario https://forms.gle/78hZdNmxrBBA1QgR9